Пьяный нижегородец устроил дебош на борту самолета Москва - Анталья

Нетрезвого нижегородца со скандалом ссадили с борта самолета Москва - Анталья 18 ноября. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, с борта воздушного судна 31-летнего дебошира доставили прямиком в дежурную часть.

Сигнал о непотребном поведении одного из пассажиров рейса поступил от руководителя полетов. Он доложил, что пьяный мужчина кроет матом бортпроводников и остальных пассажиров.

По словам Ирины Волк, сотрудники транспортной полиции сняли с рейса нетрезвого нижегородца и доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово.

- Гражданин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, - добавила представитель МВД.