2018-11-19T11:17:45+03:00
Происшествия

Пьяный нижегородец устроил дебош на борту самолета Москва - Анталья

Его ссадили с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта Домодедово
Анастасия НАЗАРОВА
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Инцидент произошел 18 ноября.Инцидент произошел 18 ноября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Нетрезвого нижегородца со скандалом ссадили с борта самолета Москва - Анталья 18 ноября. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, с борта воздушного судна 31-летнего дебошира доставили прямиком в дежурную часть.

Сигнал о непотребном поведении одного из пассажиров рейса поступил от руководителя полетов. Он доложил, что пьяный мужчина кроет матом бортпроводников и остальных пассажиров.

По словам Ирины Волк, сотрудники транспортной полиции сняли с рейса нетрезвого нижегородца и доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово.

- Гражданин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, - добавила представитель МВД.

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