Победителей конкурса «IT-проект года-2018» наградят в Нижнем Новгороде

22 ноября 2018 года в комплексе «PREMIO CENTRE» состоится подведение итогов III-го ежегодного конкурса «IT-проект года-2018».

В 14.00 в ресторане Monet начнется «Баттл проектов», на котором членам Экспертного совета будут представлены 33 проекта, вышедшие в финал конкурса, после чего эксперты сделают свой окончательный выбор.

В 17.00 в концертном зале Premio Centre начнется церемония награждения, на которой объявят победителей в каждой номинации конкурса. Кроме того, в программу церемонии включены две интерактивные «Открытые сессии» - с представителями органов государственной власти, IT-индустрии, а также с победителями конкурса. В ходе «открытых сессий» гости мероприятия смогут задавать вопросы спикерам с помощью интерактивного мобильного приложения.

Кульминацией мероприятия станет определение Лучшего IT-проекта года-2018, который будет выбран из двух супер-финалистов открытым голосованием экспертного совета.

В этом году ключевая тема конкурса - «Умный город/умный регион». По словам Глеба Никитина, «конкурсные номинации позволят выявить потенциал региона при формировании «умной среды» во всех сферах жизни - в медицине, образовании, промышленности.

Победители получат возможность воплотить свои проекты в жизнь при поддержке ведущих экспертов отрасли. Всем интересным начинаниям будет оказана поддержка, потому что наша общая цель - сделать нижегородский регион одним из флагманов цифровой экономики страны»

Организаторами конкурса «IT-проект года» выступают министерство информационных технологий и связи региона совместно с ГК «ЛАД», агентством новостей «NewsRoom24» и IT-кластером Нижегородской области.

Главный организационный партнер мероприятия - международный IT-кластер Нижегородской области.

«Победители конкурса в этом году получат возможность участия в реализации проектов «Умный город», «Умный регион», которые проводятся при поддержке крупных федеральных компаний и правительства региона. В IT-кластере уже есть около 50 проектов по направлению умный город, что говорит об актуальности темы и задает высокие требования к участникам», - отметил Марат Мухарьямов, руководитель Управляющей компании IT-кластера.

Главный редактор агентства новостей Newsroom24 Александр Савельев, в свою очередь, подчеркнул, что тема развития информационных технологий в этом году стала одной изх лидирующих в нижегородских СМИ. «Очевидно, что интерес нижегородцев к IT-отрасли существенно вырос, что соответствует масштабу и значимости этого направления в нашем регионе», - подчеркнул А.Савельев.

Главный официальный партнер - компания «СОНЕТ», партнеры: компания «БИНГО-СОФТ», девелоперская компания «ННДК», МЕГАФОН, «Сайт-НН».

Информационные партнеры - «Комсомольская правда», «Нижегородская правда», портал «В ГОРОДЕ N», информагентство НТА-Приволжье, Телекомпания ННТВ, National Business.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ:

В 15.15 представители СМИ смогут снять заключительный этап «Баттла проектов» в Monet

В 16.00 в Premio Centre представители СМИ смогут взять интервью у партнеров и участников конкурса.

В 16.40 в Premio Centre запланирован пресс-подход представителей региональной власти (уточняется)