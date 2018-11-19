Суд сократил срок расселения жильцов аварийного дома на Батумской улице

В Приокском районе Нижнего Новгорода сокращен срок расселения жильцов аварийного дома. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, такое решение было принято после проверки по коллективному обращению нижегородцев.

Речь идет о доме на улице Батумской. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Согласно информации, здание должны расселить до 30 декабря 2030 года.

- Такие длительные сроки не отвечают принципу разумности и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, - пояснили сотрудники прокуратуры.

В результате ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением к администрации города в защиту прав жителей и попросило установить разумные сроки сноса аварийного дома и отселения людей.

В результате суд удовлетворил требования прокурора и сократил срок на девять лет. Теперь жильцов должны расселить до 20 декабря 2021 года.

Решение в законную силу не вступило.