2018-11-16T17:44:47+03:00
Общество

Суд оставил лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева под домашним арестом еще на полгода

Он и его соучастник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Следующее заседание состоится 29 ноябряСледующее заседание состоится 29 ноябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 16 ноября, в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода началось рассмотрение уголовного дела в отношении председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева. Он и его соучастник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублей.

В ходе заседания суд принял решение продлить Бочкареву домашний арест еще на полгода.

По версии следствия, летом 2015 года Бочкарев вместе со своим знакомым потребовали у потерпевшего эти деньги, чтобы он не лишился места в партии. Они заявили ему, будто эти пять миллионов пойдут на избирательную кампанию в Ленинском районе. При этом Бочкарев заверил мужчину, что в случае неполучения им мандата депутата гордумы вернет ему четыре с половиной миллиона рублей. В конце августа потерпевший передал обвиняемым пять миллионов рублей, однако в сентябре он так и не получил депутатский мандат. Однако Бочкарев вернул ему лишь 400 тысяч рублей.

Следующее заседание состоится 29 ноября.

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