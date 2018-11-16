Суд оставил лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева под домашним арестом еще на полгода

Сегодня, 16 ноября, в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода началось рассмотрение уголовного дела в отношении председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева. Он и его соучастник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублей.

В ходе заседания суд принял решение продлить Бочкареву домашний арест еще на полгода.

По версии следствия, летом 2015 года Бочкарев вместе со своим знакомым потребовали у потерпевшего эти деньги, чтобы он не лишился места в партии. Они заявили ему, будто эти пять миллионов пойдут на избирательную кампанию в Ленинском районе. При этом Бочкарев заверил мужчину, что в случае неполучения им мандата депутата гордумы вернет ему четыре с половиной миллиона рублей. В конце августа потерпевший передал обвиняемым пять миллионов рублей, однако в сентябре он так и не получил депутатский мандат. Однако Бочкарев вернул ему лишь 400 тысяч рублей.

Следующее заседание состоится 29 ноября.