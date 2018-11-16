2018-11-16T16:49:42+03:00
Общество

АПЗ планирует заняться разработкой аэродинамических устройств

Соответствующие планы рассматривались на специальном совещании
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АПЗ планирует заняться разработкой аэродинамических устройств. ФОТО: Александр Барыкин.АПЗ планирует заняться разработкой аэродинамических устройств. ФОТО: Александр Барыкин.
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На прошедшем на днях совещании рассматривалась абсолютно новая для Арзамасского приборостроительного завода тема – разработка и производство аэродинамической подъемной системы.

– Есть вариант такого устройства с питанием с земли, – отметил технический директор предприятия Виктор Сивов. – Есть способ передачи электроэнергии, основанный на гипотезах Николы Тесла, что на высокой частоте при высоком напряжении может передаваться огромная энергия с малыми потерями. Мы сотрудничаем с Институтом проблем управления (ИПУ РАН). Был разработан способ передачи энергии по тонкому, легкому и прочному проводу на аэродинамическую платформу, которая может на длительное время зависать в воздухе. Например, случилась авария на вышке сотовой связи – подъезжает автомобиль и поднимает эту платформу. Система функционирует как передающая станция. По линии МО это обеспечение связи, РЭБ на большие расстояния за счет возможности поднятия устройства на высоту порядка ста метров.

Как пояснил главный научный сотрудник Воронежской военно-воздушной академии Александр Виноградов, работа по подъемным антенным устройствам уже включена в ГОЗ на 2019 год, но из-за отсутствия отечественных разработок, элементной базы, решений по энергообеспечению она сдвигается. Участники совещания каждый по своему направлению высказали предложения по созданию данного устройства.

– Уже есть определенные технические требования, согласно которым мы могли бы изготовить макет для проведения летных испытаний, – говорит директор ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» Владимир Евсеев. – Все это мы сформулировали в итоговом протоколе и обозначили вопросы о сроках реализации, бюджете и требованиях к агрегатам, которые могли бы применяться. Комплекс очень сложный. Кроме того, он должен быть выполнен на отечественных узлах, агрегатах и с применением отечественной элементной базы.

Было принято решение провести научно-исследовательскую работу по формированию требований к облику и элементам аэродинамической подъемной системы. На следующем заседании НТС работа по этим направлениям будет продолжена.

Людмила ФОКЕЕВА

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