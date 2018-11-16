На АПЗ утверждена кооперация по беспилотному летальному аппарату

На Арзамасском приборостроительном заводе состоялось заседание научно-технического совета по вопросам разработки экспериментального образца «Станции радиоразведки на беспилотном летательном аппарате вертолетного типа «Грач».

За время реализации данного проекта с января 2018 года это уже пятая встреча, но впервые за столом переговоров были все участники кооперации. В общей сложности там собралось больше 20 специалистов с предприятий Москвы, Воронежа, Мичуринска, Красноярска, Казани, Владимира, Саратова. Все они приехали в Арзамас, чтобы обсудить проблемные вопросы и определить сроки проведения военно-технического эксперимента. Данный проект реализуется в интересах модернизации мобильной наземной техники, стоящей на снабжении в войсках радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

- Работаем мы с Арзамасом с весны этого года, - рассказал руководитель специального конструкторского бюро 602 «Искатель» Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов. - Совместно с АПКБ разработали документацию, АПЗ подготавливал производство, изучал документацию и предлагал корректировки с учетом особенностей производства, затем достаточно оперативно и качественно выполнил всю производственную программу. В августе аппарат был собран и поднят в воздух. Потом машину перевели на нашу летную базу, где мы с арзамасскими коллегами продолжили испытания. Сейчас проводим работы по размещению на летательном аппарате полезной нагрузки. Те замечания, которые возникают, мы оперативно внедряем в документацию, чтобы вторая машина собиралась уже с учетом всех возможных замечаний и конструктивных доработок.

Напомним, что экспериментальный образец «Грач» стал одной из девяти наиболее перспективных инновационных разработок, отобранных на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Реализация данного проекта началась по поручению министра обороны Сергея Шойгу, им поставлена задача – к форуму «Армия-2019» представить экспериментальный образец, прошедший испытания.

На совещании также решались вопросы по уточнению состава, разработке элементов, доработке конструкции и проведению первичных летных испытаний изделия. Был утвержден план-график проведения работ.

– За короткое время, 5-6 часов общения, решена была масса вопросов. Главные проблемы связаны с импортозамещением, - прокомментировал главный научный сотрудник управления НИИИ (РЭБ) Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) Александр Виноградов. - Были приглашены специалисты из разных городов России. Мы определились, как будем действовать, что и в какой период менять, чтобы успеть к докладу министру обороны, который ждет от нас результата 25 июня на «Армии-2019».

Людмила ФОКЕЕВА