На АПЗ прошли соревнования по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях

В конце октября при поддержке профсоюзного комитета предприятия в цех №41 Арзамасского приборостроительного завода был приобретен спортивный тренажер, который установили в коридоре. Эта площадка превратилась в мини-зал, где в обеденный перерыв все желающие работники подразделения занимаются физическими упражнениями: укрепляют пресс, подтягиваются на перекладине, отжимаются от брусьев.

Для выявления сильнейших физкультурников были даже организованы цеховые соревнования. Лучший результат – 23 потягивания – показал слесарь-сборщик авиационных приборов Никита Зыкин. На брусьях победил регулировщик РЭАиП Павел Садилов – 30 жимов.

– Конечно, я рассчитывал на победу, потому что каждый день подтягиваюсь дома, а еще посещаю секцию тайского бокса, – делится Никита Зыкин.

– В нашем коллективе 85% – это молодежь, все ребята активные, поэтому общефизическая подготовка и сдача норм ГТО у нас в приоритете, – отмечает предцехком Борис Шарипов. – Данный спортивный тренажер заметно скрасил и «оздоровил» нашу трудовую жизнь.

Татьяна Коннова