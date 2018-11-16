«Не хотим, как на Самочкина»: Нижегородцы заявили, что их дом на улице Июльских дней трещит по швам

- Не хотим, чтобы наша многоэтажка рухнула, как дом на Самочкина! - в один голос заявляют жильцы углового дома №18 по улице Июльских дней, испещренного многолетними трещинами разных размеров.

На днях канавинцы обнаружили новую расщелину: от фундамента до крыши. Ширина ее колеблется в пределах двух-трех сантиметров. Жители уверяют: иногда они физически ощущают, что дом садится.

Дом №18 по улице Июльских дней в Канавинском районеФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Фундамент повис в воздухе»

Год назад в одну из квартир трещащего по швам дома №18 въехал Валерий Зобаев вместе с женой и двумя маленькими детьми. Первым делом хозяин сделал капитальный ремонт, демонтировав старую штукатурку. Однако о комфорте говорить не приходится - с наступлением осени в жилище стало влажно и холодно, отчего дочери то и дело болеют.

- Видимо, все дело в трещинах в фасаде, потому что в дождливую погоду вода стекает по стенам. И белый силикатный кирпич впитывает воду как губка, - предположил собеседник «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

Нижегородцы заявили, что их дом на улице Июльских дней трещит по швамФото: Анастасия НАЗАРОВА

А когда штукатурка в квартире Зобаевых стала издавать звук пустоты, глава семейства не выдержал и позвонил в колл-центр. Там пообещали отреагировать на заявку в течение 10 дней, но срок истек, а коммунальщики так и не отреагировали.

- После общения с жильцами дома выяснилось, что в 90-х годах произошла просадка грунта, фундамент повис в воздухе и дал сквозную трещину по длине дома с одной стороны и по торцу дома, - сообщил Валерий.

- Говорят, эти дома рассчитаны на 50 лет, а нашему уже 60! - обеспокоена Татьяна Гунтарева.

Нижегородцы заявили, что их дом на улице Июльских дней трещит по швамФото: Анастасия НАЗАРОВА

Старые жильцы рассказали новоселам, что, согласно постановлению, укрепить фундамент и заделать поврежденные стены ДУК должен был много лет назад. Но работы выполнены не были, а к прежним трещинам добавились новые. Как только Валерий увидел новую расщелину толщиной в два пальца, тут же вызвал спасателей МЧС, а те в свою очередь - специалистов жилинспекции.

Нижегородцы заявили, что их дом на улице Июльских дней трещит по швамФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Мы прошлись вместе, посмотрели на трещины снаружи, заглянули в подвал, зашли к нам в квартиру. Но, думаю, визуальный осмотр не является полноценным обследованием, - заявил мужчина.

В итоге директор жилинспекции попросил отчаявшихся жильцов написать им жалобу на Домоуправляющую компанию, которая тогда проигнорировала их обращение.

Недавно жители заметили новую трещину: от фасада до крышиФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Риск разрушения отсутствует»

В Домоуправляющей компании Канавинского района «Комсомолке» сообщили, что 13 ноября в 19.00 дома №18 по улице Июльских дней обследовала комиссия, в которую вошли: руководство ДУК, представители Государственной жилинспекции заречного отдела Нижнего Новгорода и сотрудники аварийной службы ДУК. Они осмотрели квартиры и фундамент здания, а также зафиксировали частичное отслоение штукатурного слоя.

- В течение следующего дня дом обследовала специализированная организация. Она установила, что риск внезапного разрушения строительных конструкций отсутствует. Эксплуатация здания возможна без ограничений, - заявили в пресс-службе ДУК.

Недавно жители заметили новую трещину: от фасада до крышиФото: Анастасия НАЗАРОВА

Управляющая компания также пообещала, что в течение года специализированная организация будет вести мониторинг технического состояния дома (это нужно для разработки необходимых ремонтных работ). По завершении мониторинга будет разработан регламент, в соответствии с которым будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу городской администрации. Там сообщили, что в рамках своей компетенции администрация Канавинского района может принять решение по дому №18 по улице Июльских дней только на основании заключения экспертной комиссии.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Недавно жители заметили новую трещину: от фасада до крышиФото: Анастасия НАЗАРОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ответ Домоуправляющей компании Канавина жителей не устроил, и они обратились во всевозможные инстанции. Написали в администрацию Нижнего Новгорода, приемную губернатора Нижегородской области, в жилищную инспекцию и даже прокуратуру.

- В нашем доме имеются трещины в стенах от крыши до фундамента. Под каждым окном трещина, отсутствует отлив на углу дома между первым и вторым этажами. Также имеются подозрения об исправности отлива между теми же этажами и водостока, - говорится в обращении. - Входные двери в подъезды и подвалы не закрываются должным образом (видно улицу и дует), подвальные окна отсутствуют (деревянные рамы без стекол), крыльцо рушится. Все жильцы исправно оплачивают счета.

Фасад четырехэтажного дома в ужасающем состоянииФото: Анастасия НАЗАРОВА

Фасад четырехэтажного дома в ужасающем состоянииФото: Анастасия НАЗАРОВА

Жильцы недовольны работой ДУКа. По их словам, здание давно нуждается в капитальном ремонте, но его все не делаютФото: Анастасия НАЗАРОВА