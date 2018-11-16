2018-11-16T07:08:24+03:00
Общество

Погода на 16 ноября в Нижнем Новгороде: снова мороз

С самого утра синоптики обещают -10 градусов
Юлия ИСАЕВА
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В течение всего дня будет солнечноВ течение всего дня будет солнечноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последний рабочий день на этой неделе, 16 ноября, в Нижнем Новгороде снова будет морозным и солнечным. С самого утра синоптики обещают -10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до двух с половиной метров в секунду, а небо останется солнечным до субботы.

Ближе к обеду прогреется до нуля. Однако не спешите радоваться: ощущаться такая температура воздуха будет как -7.

В вечерние часы снова подморозит до -5. Ветер немного усилится, но его скорость не превысит трех метров в секунду.

Ночью синоптики обещают облачную погоду с небольшими прояснениями. Столбики термометра будут показывать до -3 до -5 градусов.

Все выходные в столице Приволжья будут снежными и пасмурными. Но есть и хорошие новости: температура воздуха поднимется чуть выше нуля.

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