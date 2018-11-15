Стоит ли нижегородцам переходить на прямые договоры с ресурсноснабжающими организациями

Оплатить квитанцию за коммунальные услуги сегодня не представляет большого труда. Это можно сделать за пару минут, не выходя из дома. В прошлом остались длинные очереди к окошку на почте или в Сбербанке, не нужно собирать целый ворох квитанций за каждую услугу отдельно, не нужно отслеживать, принесли ли все квитанции или какой-то не хватает. Но в скором времени все это может снова вернуться.

Дело в том, что некоторые ресурсноснабжающие организации заявили, что хотят заключать прямые договоры с потребителями и самостоятельно печатать свои квитанции, то есть их услуги не будут включены в единую квитанцию, а их стоимость будет приходить отдельным квитком. На первый взгляд, такой подход выгоден жителям Нижнего Новгорода. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле.

Горы бумаг вместо одной квитанции

Большинство коммунальных услуг сегодня включены в единый платежный документ (ЕПД). Нижегородцам не нужно ждать, когда придут отдельные квитанции за вывоз мусора, за водоотведение и подачу холодной воды, за содержание жилья, за тепло или горячую воду. Не нужно собирать их и следить, чтобы все из них добрались до почтового ящика, выясняя, на какой стадии затерялся квиточек. И это несомненно очень удобно.

Единая квитанция появилась не сразу. Как рассказал заместитель генерального директора ООО "Центр-СБК" Михаил Филлиппов, во время перехода от советских методов работы через ДЕЗы на коммерческие жилищно-коммунальные предприятия, нижегородцам приходило по нескольку квитанций. Но зачастую какую-то квитанцию теряли, вторую забывали оплатить, а третья и вовсе не доходила до адресата. В результате был разработан единый платежный документ, где собраны все коммунальные услуги. После чего нижегородцам не нужно собирать кипы платежек, а собираемость денежных средств на сегодня составляет 96-98 процентов.

Неудобная оплата услуг ЖКХ

Оплачивать одну квитанцию тоже намного проще, чем несколько, которые еще и приходят в разное время. К тому же, если каждая ресурсноснабжающая организация будет выпускать свои квитанции, то, возможно, и оплачивать их придется в разных банках, что займет гораздо больше времени, нежели сегодня.

Также возникнут сложности с оплатой услуг через интернет. Сегодня сделать это можно с помощью мобильного приложения, поднеся штрих-код к смартфону. Такой способ оплаты занимает всего пару минут.

- За этой простотой стоит большая многолетняя работа, - объяснил Михаил Филлиппов. - Нужно было договориться с банками, нужно, чтобы программное обеспечение в банке понимало штрих-код. Да и сам штрих-код нужно научиться формировать. И если сейчас ресурсное предприятие захочет обеспечить удобство оплаты для своих потребителей, им придется встраиваться в эту систему, а это программное обеспечение, дополнительный персонал. Все это скрытые расходы.

Дополнительные сборы при оплате квитанций

Все расходы и скрытые, и очевидные, в конце концов, ложатся на плечи потребителей. А расходов, о которых зачастую не рассказывают простым жителям, здесь предостаточно.

Первое, с чем столкнуться нижегородцы, это банковский процент. За каждую операцию банк берет один процент, но не менее 20 рублей. Оплачивая одну квитанцию, жители платят этот взнос один раз (этот процент включен в тариф), если же оплачивать несколько квитанций, то платить придется каждый раз. При этом суммы будут небольшие, а значит один процент будет составлять менее 20 рублей. Но поскольку платить меньше нельзя, банковский процент в конечном итоге сильно вырастет, а значит вырастет и итоговая сумма.

Кроме того, каждая квитанция стоит денег: стоимость бумаги, печати, доставка. И если условно одна квитанция стоит 2,5 рубля, то, скажем, за пять квитанций придется отдать уже 12,5 рублей. Суммы вроде бы небольшие, но таких «мелочей» набегает много.

Помимо этого при переходе на прямые договоры на ресурсные компании лягут финансовые расходы, связанные с расчетом и выставлением платежных документов. Сейчас это делает ООО «Центр-СБК», а оплачивают их управляющие компании из своих средств. Если же ресурсники откажутся от единой квитанции, то, согласно законодательству, управляющие компании не будет оплачивать эти расходы. А значит они лягут на ресурснабжающие компании, а потом в итоге отразятся и на потребителях.

Несогласованность баз данных

Сегодня в Нижнем Новгороде действует единая база потребителей. Но если каждая ресурсная компания будет заключать прямые договоры, то и базы у каждой компании будут свои. Для потребителей это может создать массу неудобств, когда он, скажем, продает квартиру или выписывает жильцов.

Сегодня об изменении ситуации с жильем достаточно сообщить в управляющую компанию или в Единый центр приема платежей. После чего сведения передаются в расчетный центр. А он уже вносит изменения сразу во весь перечень услуг, с которым работает. Если такой единой базы не будет, собственнику жилья придется хоть в каждую организацию отдельно.

Аварий может стать больше

При переходе на прямые договоры, скорее всего, упадет собираемость средств. То есть люди неохотнее будут оплачивать квитанции.

- Во времена перехода от ДЕЗов к единым предприятиям процент оплаты выставляемых счетов не превышал 60-80 процентов, - напомнил Михаил Филлиппов. – Почти невероятно достичь сегодняшней собираемости в 96-98 процентов по отдельным платежным документам.

Кроме того, по словам Михаила Филлиппова, когда что-то меняется в квитанции, всегда наблюдается падение собираемости. А это значит, что как только начнут приходить отдельные квитанции, люди перестанут платить. В результате прибыль компании упадет. В то же время вырастут расходы, в том числе на расчет и выставление квитанций. Ресурсным компаниям придется экономить, например, могут быть перенесены сроки замены сетей. А сильная изношенность будет приводить к частым авариям.

К тому же будет расти армия неплательщиков, с которыми придется бороться, а значит судиться и привлекать судебных приставов.