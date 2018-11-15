Афиша Нижнего Новгорода с 21 по 28 ноября: «Крематорий», Алена Апина и Владимир Долинский

Памяти Дмитрия Хворостовского

В день памяти выдающегося артиста на сцене Кремлевского концертного зала прозвучат произведения из репертуара Дмитрия Хворостовского: оперные арии, русские народные и неаполитанские песни и прежде всего замечательные песни советского периода, исполнение которых сделало Хворостовского всенародно любимым артистом. К участию в концерте приглашены ведущие нижегородские солисты, которые почтят память Дмитрия Хворостовского своим исполнением в сопровождении Нижегородского русского народного оркестра. (6+)

22 ноября, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 500 - 2000 рублей

Сергей Волчков: 5 лет на сцене!

В Нижний Новгород приедет победитель второго сезона шоу «Голос» на Первом канале. Программа называется «30/5». Этот вечер будет для Сергея вдвойне волнительным и приятным, ведь артист отметит сразу две знаменательные даты: свое 30-летие и пятилетие творческой деятельности на большой сцене. Это немного во вселенском масштабе, но и немало в человеческом понимании. Можно уже подвести промежуточный итог, сколько концертов прожито, сколько песен исполнено. Этим итогом и станет юбилейный сольный концерт, в программе которого вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, прозвучат легендарные песни из кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея. (6+)

21 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп.2; тел. 439-11-87

Билеты: 1100 - 2600 рублей

Звездный шансон: «Бутырка» и Телешев

До уникального большого концерта под названием «Звездный шансон» остается всего ничего. На сцене Дворца культуры выступят сразу несколько звезд современного шансона: Татьяна Тишинская, Катерина Голицына, Леонид Телешев и легендарная группа «Бутырка». (16+)

25 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. тел. 225-11-18

Билеты: 800 - 2200 рублей

«Крематорий»: баллады, блюзы, этника

«Крематорий» исполняет не только традиционный русский рок и рок-н-рольные композиции, но и музыку в других жанрах: хард-рок, фолк-рок, психоделический рок, экспериментальный рок. Творчество этого коллектива представляет собой синтез жанров: баллады, вальсы, блюзы, этника, элементы классической музыки, все это довольно нестандартно для рок-н-ролла, но в этом и заключается творческий почерк «Крематория». (18+)

25 ноября, 20.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98; тел. 262-20-72

Билеты: 3600 - 10800 рублей

Алена Апина и хиты «Комбинации»

Заслуженная артистка России Алена Апина и бессменная солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова исполнят песни, которые на рубеже 80-х - 90-х годов возглавляли вершины музыкальных хит-парадов и неслись из всех радиоточек, плееров: Russian Girls, «Американ Бой», «Бухгалтер», «Вишневая девятка», «Ой, Серега», «А я люблю военных», «Три кусочека колбаски» и другие. (6+)

28 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1000 - 2800 рублей

«Крылья грифона»: симфонические рок-хиты

На шоу в исполнении симфонического оркестра Concord Orchestra прозвучат легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты выйдут на сцену в костюмах грифонов, символизирующих власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции. Музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами и создают драйв. Все движения поставлены хореографами. Чтобы осуществить весь замысел, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. (12+)

22 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1200 - 2600 рублей

Наталья Варлей в спектакле «Операция «мы»

«Операция «мы», Или невероятное приключение» - добрый, динамичный и невероятно смешной спектакль со звездным составом артистов. В главных ролях всенародно любимые Наталья Варлей, пик популярности которой пришелся на период выхода фильма «Кавказская пленница», и Владимир Долинский, получивший известность благодаря фильмам «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен»; а также Петр Белышков, известный по сериалам «Грач», «Участковый» и «Лесник». Искрометный юмор и неожиданный поворот сюжета не дадут зрителям заскучать. (12+)

23 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 600 - 1600 рублей

«Экспресс «Калифорния» с Сергеем Никоненко

Тема, которая раскрывается в спектакле, является вечной и всегда актуальной, но при этом театральная компания «ФИТ» воссоздала сюжет произведения, используя нестандартный подход. Меняются поколения, меняется восприятие мира и информация, поэтому спектакль будет представлен в виде лирической истории. Тонкий и аккуратный юмор, которым разбавлен серьезный спектакль, помогает проще, но в то же время глубже воспринять поднятые вопросы. В ролях: Александра Назарова, Сергей Никоненко, Алена Яковлева, Александр Корженков и другие. (12+)

26 ноября, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1300 - 3000 рублей

«Дятел» в постановке Александра Сучкова

У главного героя Саши Семенова есть все, что, казалось бы, нужно для счастья: высокооплачиваемая работа, семья, друзья, собственная квартира. Однажды его «идеальный» мир рушится. Молодой человек переживает некий инсайт и понимает, что все, что с ним было и есть, - ненастоящее, что он находится в плену у иллюзий.

Он задается вопросами: «кто я?», «зачем я?», и пробует обрести подлинный смысл своего существования. Но сделать это не так-то просто. В ролях: Никита Чеботарев/ Антон Парамонов, Алена Баранова, Евгений Пыхтин/ Александр Калугин, Ольга Бакулина, Екатерина Беляева и Андрей Хозяев. (18+)

25 ноября, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

В драме - «Параллельные влюбленности»

Театр драмы представляет два произведения («Центр памяти» и «Неромантичный человек»), одного из самых любимых и читаемых писателей Виктории Токаревой - нашей современницы, чьи книги вызывают удивление и восторг, герои и ситуации ошеломляют - и вот мы уже радуемся или плачем вместе с ними над собственной судьбой.

Режиссер Алла Решетникова (Москва), влюбленная в творчество писательницы, решила поставить спектакль по собственной инсценировке токаревских рассказов. Спектакль прежде всего о любви, но и о ревности, измене и вражде, о том, как непросто забыть и простить и еще труднее - сделать выбор и понять себя самого. (16+)

27 ноября, 18.30

Нижегородский театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 250 - 800 рублей

Высоцкому посвящается…

В «Рекорде» состоится вечер память Владимира Высоцкого. В формате моноспектакля будут представлены стихи и песни, связанные с ключевыми эпизодами из жизни великого актера, певца и поэта. Зрители также посмотрят тематические видео, фотографии и хореографический номер «Кони привередливые». Актер и исполнитель - Роман Ронин, лауреат премии «Творческая удача» областного театрального фестиваля «Премьеры сезона». Премию Роман Ронин получил за блестяще сыгранный с Дарьей Тюриной дуэт Егоровны и Архипа в мюзикле «Дубровский» (Камерный музыкальный театр им. В. Степанова). (12+)

28 ноября, 19.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7; тел. 419-47-16

Билеты: 500 - 700 рублей

«Дивный мир завтрашнего дня»

Нижегородцам покажут программу короткометражных фильмов Best Sci-Fi, представляющую кинозрителям пять режиссерских взглядов на ближайшее будущее человечества. Как произойдет контакт с внеземным разумом? Можно ли перемещаться во времени и пространстве? Преодолеем ли мы тотальную зависимость от персональных гаджетов и социальных медиа или нас заменят виртуальные аватары? Сохранят ли важность человеческие взаимоотношения или мы окончательно перейдем в формат VR-жизни? Это только часть вопросов, которые ставят перед собой режиссеры программы Best Sci-Fi. В поисках ответов и появились пять историй - с юмором, отсылками к классике научно-фантастического кино и любопытством к дивному миру завтрашнего дня. (16+)

С 22 по 28 ноября в кинотеатре «Орленок», ул. Большая Покровская, 39А

Тел. 433-99-87

Билеты: от 150 рублей

«Немецкая оккупация. Взгляд переживших»

Выставка приурочена к 75-летию легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Среди экспонатов - живопись и графика Меера Аксельрода и Абрама Моносзона.

Большая часть цикла «Немецкая оккупация» создана Меером Аксельродом в 1942-1943 годах в эвакуации в Алма-Ате, где художник работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Ужасы войны и холокоста настолько потрясли Аксельрода, что он одну за другой создал десятки картин, рисунков и набросков с говорящими названиями: «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». Эта серия, за которую Аксельрода назвали Гойей XX века, не только произведение высокого искусства, но и почти документальное свидетельство на суде истории над нацизмом.

Вернувшись с войны, Абрам Моносзон узнал о гибели в Могилеве отца, матери и брата. Переживания художника отразились в цикле «У врат рая», основной мотив которого - утрата эдема, традиционного местечка со своим столетиями не менявшимся укладом: праздниками, танцами, бытовыми деталями.

В экспонируемых работах отражен не только ужас жизни на оккупированных нацистами территориях, но и массовое движение Сопротивления, героизм партизан и подпольщиков. Среди таких произведений особое внимание привлекает картина Меера Аксельрода «Узник» - единственный прижизненный портрет Александра Печерского. (16+)

По 16 декабря

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71, 419-62-66

Билеты: 50 - 100 рублей

Виктор Малиновский. Живопись.

В Художественном музее открылась юбилейная выставка произведений известного нижегородского живописца, заслуженного художника России, лауреата премии Нижнего Новгорода - Виктора Малиновского (1928-2011).

Малиновский - знаковая фигура в художественной жизни Нижнего Новгорода. В художественную историю города вошел прежде всего как художник-патриот, мастер исторического жанра, внимательный портретист, автор рельефа «Сормово. 1905 год. Баррикады» на улице Коминтерна. Большинство работ художника выполнены в лучших традициях русской реалистической школы.

На выставке в НГХМ центральное место занимают произведения, большинство из которых не предназначались для крупных официальных выставок, а некоторые не покидали стены мастерской многие годы. Именно в этих работах, написанных в 60-х - 70-х годах, художник смело экспериментирует с цветом и пластикой, они отличаются особой свободой и передают ощущение на настоящей радости творчества. (12+)

По 6 декабря

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону