Появились фото жуткого пожара в частном доме под Павловом, где погибли три человека
20 ноября в Павловском районе Нижегородской области произошел страшный пожар, унесший жизни троих человек. По информации МЧС, частный жилой дом вспыхнул в районе десяти часов вечера.
Фото: предоставлено «Комсомольской правде»
Спасатели эвакуировали из горящего здания двоих мужчин 1964 и 1961 годов рождения. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы с места происшествия в Павловскую центральную больницу, но по пути туда скончались. В одной из комнат дома также было обнаружено тело женщины 1964 года рождения.
Фото: предоставлено «Комсомольской правде»
Фото: предоставлено «Комсомольской правде»
Теперь по данному факту проводится доследственная проверка. По информации СУ СК РФ по Нижегородской области, погибшие мужчины были родными братьями, а женщина - сожительницей одного из них. Они нигде не работали и часто употребляли алкоголь.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: предоставлено «Комсомольской правде»
Сгоревший дом находится на улице Космодемьянской в поселке Тумботино. Это деревянное здание с печным отоплением, электроснабжения там нет.