Появились фото жуткого пожара в частном доме под Павловом, где погибли три человека

20 ноября в Павловском районе Нижегородской области произошел страшный пожар, унесший жизни троих человек. По информации МЧС, частный жилой дом вспыхнул в районе десяти часов вечера.

Фото: предоставлено «Комсомольской правде»

Спасатели эвакуировали из горящего здания двоих мужчин 1964 и 1961 годов рождения. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы с места происшествия в Павловскую центральную больницу, но по пути туда скончались. В одной из комнат дома также было обнаружено тело женщины 1964 года рождения.

Фото: предоставлено «Комсомольской правде»

Фото: предоставлено «Комсомольской правде»

Теперь по данному факту проводится доследственная проверка. По информации СУ СК РФ по Нижегородской области, погибшие мужчины были родными братьями, а женщина - сожительницей одного из них. Они нигде не работали и часто употребляли алкоголь.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: предоставлено «Комсомольской правде»

Сгоревший дом находится на улице Космодемьянской в поселке Тумботино. Это деревянное здание с печным отоплением, электроснабжения там нет.