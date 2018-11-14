Накануне матча с Германией травмированный Денис Черышев порадовал поклонников философским изречением и фото с отцом
Накануне матча Россия - Германия звезда минувшего чемпионата мира по футболу Денис Черышев выложил в Инстаграме пост с философским изречением.
- Без поражений нет побед, - написал футболист.
На фото он вместе со своим отцом - тренером ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Черышевым.
Спустя пару секунд после того, как пост был опубликован, посыпались подбадривающие комментарии подписчиков.
- Только побед и скорейшего выздоровления, - написал пользователь dolgosheevalera45.
- Спасибо за красивые игры. Благодаря вам я полюбила футбол. Сборная стала неотъемлемой частью меня, - добавил yulixegor.
- Все будет хорошо. Победы придут! Верим! - добавила prosto_sarina.
Отметился под постом и российский футбольный комментатор Павел Занозин.
- Наши парни! - написал нижегородец.
Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября 2018 года.
Также из-за травм за сборную России не смогут выйти защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Монако» Александр Головин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Валенсия» арендовала игрока сборной России Дениса Черышева
Срок аренды рассчитан до июня 2019 года (подробности)
Денис Черышев рассказал о советах Криштиану Роналду и о том, каково играть против Месси и Неймара
Один из лучших игроков сборной России признался, что обожает смотреть сериалы и слушает Тимати (подробности)
Отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев стал главным тренером ФК «Нижний Новгород»
Ранее он тренировал «Севилью», «Мордовию» и молодежный состав «Зенита» (подробности)
Денис Черышев и Кристина Кобе: история любви звезды ЧМ-2018
Пара встречается около двух лет (подробности)