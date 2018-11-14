2018-11-14T19:11:21+03:00
Спорт

Накануне матча с Германией травмированный Денис Черышев порадовал поклонников философским изречением и фото с отцом

Российский футболист не сможет играть за сборную 15 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Полузащитник «Валенсии» не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября.Полузащитник «Валенсии» не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Накануне матча Россия - Германия звезда минувшего чемпионата мира по футболу Денис Черышев выложил в Инстаграме пост с философским изречением.

- Без поражений нет побед, - написал футболист.

cheryshev90cheryshev90
Без поражений нет побед!
16729 отметок «Нравится»95 комментариевInstagram

На фото он вместе со своим отцом - тренером ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Черышевым.

Спустя пару секунд после того, как пост был опубликован, посыпались подбадривающие комментарии подписчиков.

- Только побед и скорейшего выздоровления, - написал пользователь dolgosheevalera45.

- Спасибо за красивые игры. Благодаря вам я полюбила футбол. Сборная стала неотъемлемой частью меня, - добавил yulixegor.

- Все будет хорошо. Победы придут! Верим! - добавила prosto_sarina.

Отметился под постом и российский футбольный комментатор Павел Занозин.

- Наши парни! - написал нижегородец.

Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября 2018 года.

Также из-за травм за сборную России не смогут выйти защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Монако» Александр Головин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Валенсия» арендовала игрока сборной России Дениса Черышева

Срок аренды рассчитан до июня 2019 года (подробности)

Денис Черышев рассказал о советах Криштиану Роналду и о том, каково играть против Месси и Неймара

Один из лучших игроков сборной России признался, что обожает смотреть сериалы и слушает Тимати (подробности)

Отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев стал главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Ранее он тренировал «Севилью», «Мордовию» и молодежный состав «Зенита» (подробности)

Денис Черышев и Кристина Кобе: история любви звезды ЧМ-2018

Пара встречается около двух лет (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Объявлен конкурс на пост гендиректора ГлавУКСа Нижнего Новгорода
Семейной паре из Павлова грозит срок за незаконное производство алкоголя
В Урене вспыхнул аварийный дом: два человека погибли
Сирены экстренного оповещения сработают в Нижнем Новгороде 15 ноября
Работы по благоустройству сквера в центре Сормова завершены
Финал конкурса «Мистер Нижний Новгород 2018» состоится 24 ноября
На улице Ульянова в Нижнем Новгороде запретят стоянку автомобилей
Нижегородцы поставили более 150 задач перед кандидатами на пост министра экологии
Госохотнадзор утилизировал около 400 километров запрещенных орудий лова
Нижегородская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам долевого строительства
Две нижегородки погибли на пожарах в частных домах 13 ноября
Остановки общественного транспорта «Улица Надежды Сусловой» будут перенесены
7-летний саровчанин пострадал при падении в городской маршрутке
ООО «Гарант» (торговая марка FLOVITAL) будет способствовать развитию детского спорта в Нижнем Новгороде
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Дзержинска пройдет 5 декабря
Электромонтер погиб во время разгрузочных работ в Заволжье
Жительница Лукояновского района предстала перед судом за жесткое обращение с маленьким сыном
В Нижнем Новгороде украли автомобиль прямо с парковки
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта «Билет в будущее»
Конкурс на пост начальника сектора молодежной политики стартовал в мэрии Нижнего Новгорода
Иван Клейменов покинул пост руководителя «Нижновэнерго»
Межрегиональный турнир по каратэ прошел в Нижегородской области 11 ноября
Глеб Никитин: «На реализацию «майских» указов за январь-сентябрь направлено порядка 50 миллиардов рублей»