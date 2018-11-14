Накануне матча с Германией травмированный Денис Черышев порадовал поклонников философским изречением и фото с отцом

Накануне матча Россия - Германия звезда минувшего чемпионата мира по футболу Денис Черышев выложил в Инстаграме пост с философским изречением.

- Без поражений нет побед, - написал футболист.

cheryshev90 Без поражений нет побед!

На фото он вместе со своим отцом - тренером ФК «Нижний Новгород» Дмитрием Черышевым.

Спустя пару секунд после того, как пост был опубликован, посыпались подбадривающие комментарии подписчиков.

- Только побед и скорейшего выздоровления, - написал пользователь dolgosheevalera45.

- Спасибо за красивые игры. Благодаря вам я полюбила футбол. Сборная стала неотъемлемой частью меня, - добавил yulixegor.

- Все будет хорошо. Победы придут! Верим! - добавила prosto_sarina.

Отметился под постом и российский футбольный комментатор Павел Занозин.

- Наши парни! - написал нижегородец.

Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября 2018 года.

Также из-за травм за сборную России не смогут выйти защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Монако» Александр Головин.

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