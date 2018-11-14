Водоканал сообщил, когда устранит последствия аварии на пересечении Сормовского шоссе и улицы Воронова

Машины соскальзывают, люди крадутся - такую картину наблюдают нижегородцы на пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова в Московском районе последние несколько дней.

14 ноября в соцсетях появилась информация о том, что из колодца на протяжении пяти дней хлыщет холодная вода. При минусовой температуре воздуха она превращается в лед, а дорога - в полосу препятствий.

По словам Алексея Трифонова, автомобилистам приходится маневрировать на проезжей части, чтобы не врезаться проезжающие мимо машины. Пешеходы же вынуждены красться по канализационному катку, чтобы не упасть.

- Никому нет дела до аварии: ни коммунальщикам, ни представителям Водоканала. Никто не появился здесь с момента образования этой течи. А случилось это пять дней назад! - взмолился нижегородец.

В пресс-службе Водоканала «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили, что заявка на устранение последствий аварии поступила к ним только 14 ноября, хотя, по словам жителей, утечка произошла на прошлой неделе.

- Специалисты уже выезжали на место для предварительной оценки, и в ближайшее время для выполнения работ будет направлена аварийная бригада. В течение завтрашнего дня утечку планируют устранить, - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем специалисты Водоканала напоминают, что об утечках следует сообщать, не дожидаясь образования наледи на дорогах. Телефон горячей линии 246-99-99.