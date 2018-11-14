2018-11-14T18:30:01+03:00
Общество

Водоканал сообщил, когда устранит последствия аварии на пересечении Сормовского шоссе и улицы Воронова

Жители жаловались на каток, который образовался из-за прорыва канализации
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Жители утверждают: протечки в том месте случаются каждый год.Жители утверждают: протечки в том месте случаются каждый год.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Машины соскальзывают, люди крадутся - такую картину наблюдают нижегородцы на пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова в Московском районе последние несколько дней.

14 ноября в соцсетях появилась информация о том, что из колодца на протяжении пяти дней хлыщет холодная вода. При минусовой температуре воздуха она превращается в лед, а дорога - в полосу препятствий.

По словам Алексея Трифонова, автомобилистам приходится маневрировать на проезжей части, чтобы не врезаться проезжающие мимо машины. Пешеходы же вынуждены красться по канализационному катку, чтобы не упасть.

- Никому нет дела до аварии: ни коммунальщикам, ни представителям Водоканала. Никто не появился здесь с момента образования этой течи. А случилось это пять дней назад! - взмолился нижегородец.

В пресс-службе Водоканала «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили, что заявка на устранение последствий аварии поступила к ним только 14 ноября, хотя, по словам жителей, утечка произошла на прошлой неделе.

- Специалисты уже выезжали на место для предварительной оценки, и в ближайшее время для выполнения работ будет направлена аварийная бригада. В течение завтрашнего дня утечку планируют устранить, - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем специалисты Водоканала напоминают, что об утечках следует сообщать, не дожидаясь образования наледи на дорогах. Телефон горячей линии 246-99-99.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Объявлен конкурс на пост гендиректора ГлавУКСа Нижнего Новгорода
Семейной паре из Павлова грозит срок за незаконное производство алкоголя
В Урене вспыхнул аварийный дом: два человека погибли
Сирены экстренного оповещения сработают в Нижнем Новгороде 15 ноября
Работы по благоустройству сквера в центре Сормова завершены
Финал конкурса «Мистер Нижний Новгород 2018» состоится 24 ноября
На улице Ульянова в Нижнем Новгороде запретят стоянку автомобилей
Нижегородцы поставили более 150 задач перед кандидатами на пост министра экологии
Госохотнадзор утилизировал около 400 километров запрещенных орудий лова
Нижегородская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам долевого строительства
Две нижегородки погибли на пожарах в частных домах 13 ноября
Остановки общественного транспорта «Улица Надежды Сусловой» будут перенесены
7-летний саровчанин пострадал при падении в городской маршрутке
ООО «Гарант» (торговая марка FLOVITAL) будет способствовать развитию детского спорта в Нижнем Новгороде
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Дзержинска пройдет 5 декабря
Электромонтер погиб во время разгрузочных работ в Заволжье
Жительница Лукояновского района предстала перед судом за жесткое обращение с маленьким сыном
В Нижнем Новгороде украли автомобиль прямо с парковки
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта «Билет в будущее»
Конкурс на пост начальника сектора молодежной политики стартовал в мэрии Нижнего Новгорода
Иван Клейменов покинул пост руководителя «Нижновэнерго»
Межрегиональный турнир по каратэ прошел в Нижегородской области 11 ноября
Глеб Никитин: «На реализацию «майских» указов за январь-сентябрь направлено порядка 50 миллиардов рублей»