В ПФО построено больше всего дорог и мостов «Платона»

15 ноября 2015 года в России была введена государственная система «Платон». С этого дня грузоперевозчики вносят плату за использование федеральных дорог. О том, как система «Платон» повлияла на регионы ПФО, рассказала руководитель Приволжского филиала Наталья Соболева.

- Наталья, расскажите, на что идут собранные средства.

- На ремонт дорог и мостов с помощью государственной системы «Платон» собрано более 59 миллиардов рублей. На эти средства было отремонтировано более 2 тысяч километров дорог, ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста, значительная часть из которых были закрыты из-за аварийного состояния.

- Сколько денег получил Приволжский федеральный округ?

- ПФО на ремонт дорог и мостов получил пятую часть от собранных средств - более 10,5 миллиарда рублей. В Приволжье был построен первый мост на деньги от «Платона» - Затонский мост в Уфе. Также нам выделили рекордный по сумме трансферт на Борский мост в Нижнем Новгороде - на его строительство было выделено 3,6 миллиарда рублей. Финансирование также получили пять мостов в Удмуртии и два - в Пензенской области. Были отремонтированы сотни километров дорог в Саратовской, Самарской, Кировской областях, Пермском крае, Республике Марий Эл и в Удмуртии.

Также грузоперевозчики региона воспользовались правом налогового вычета - на эти цели ПФО в качестве компенсации получил более 1,7 миллиарда рублей.

Мосты «Платона»

- Есть ли у грузоперевозчиков возможность выбрать дороги для ремонта?

- Да, это стало возможным в рамках совместного проекта Минтранса России и ОНФ. Каждый грузоперевозчик может проголосовать за нужный ему участок трассы на сайте проекта «Карта убитых дорог». Это реальный механизм участия автомобилистов в формировании планов ремонтно-строительных работ.

Перевозчики платят за пользование дорогами и сами решают, на какие трассы эти деньги должны быть потрачены в первую очередь, а потом контролируют, куда именно пошли средства. По итогам такого голосования сейчас в Приволжье ведется ремонт федеральной трассы Р-243.

Что интересно, на сайте проекта рядовые автомобилисты указывают на разрушение дорог из-за передвижения большегрузов - сейчас 362 таких участка.

- Как выглядит рынок грузоперевозок сегодня?

- По статистике системы «Платон», сегодня две трети рынка грузоперевозок составляют физические лица, четверть - юридические лица и 11 процентов - индивидуальные предприниматели. В системе зарегистрировались 434 тысячи грузоперевозчиков, которым принадлежит 1,1 миллиона транспортных средств.

Цифровая система «Платона»

- А в Приволжье?

- В ПФО в системе «Платон» зарегистрировались более 58 тысяч грузоперевозчиков, им принадлежит 171 тысяча большегрузов. По количеству зарегистрированных транспортных средств в лидерах Татарстан - 40 тысяч грузовиков. Это в два раза больше 12-тонников, чем в Нижегородской и Самарской областях - там зарегистрировано 20 тысяч и 18,5 тысячи транспортных средств соответственно.

- Какие нововведения произошли за год?

- В июле по требованию законопослушных перевозчиков был усилен контроль за нарушителями системы «Платон». В частности, были внесены изменения в КоАП и переданы полномочия по вынесению постановлений о штрафах Ространснадзору.

Благодаря запуску федерального Центра автоматизированной фиксации правонарушений (ЦАФАП) Ространснадзора обеспечен равный контроль на всей территории страны. Нарушители выявляются на основе фотофиксации, которую осуществляют 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

За четыре месяца грузоперевозчикам ПФО было вынесено более 123 тысяч постановлений, половина из них - за первичное правонарушение. Больше всего нарушителей выявлено в Татарстане и Самарской области. Общая сумма штрафов, вынесенных Ространснадзором грузоперевозчикам ПФО, составила 935 миллионов рублей, эти деньги также направлены на ремонт дорог и мостов.

- Чего ждать грузоперевозчикам?

- Система «Платон» сделала большой шаг к цифровизации целой отрасли и способствовала формированию прозрачного рынка перевозок. Государство получило подтвержденные данные о количестве перевозчиков и структуре владельцев большегрузов. ФНС имеет доступ к реестру данных о платежах грузоперевозчиков. Оператор системы ежедневно предоставляет данные по запросам МВД, ФССП и ФТС, что исключает факты нарушения законодательства.

Также с помощью данных системы определяются самые загруженные участки федеральных дорог, что становится основой для составления программ по ремонту автотрасс. Таким образом, государственная система «Платон» работает в интересах законопослушных грузоперевозчиков.

В завершение хочу отметить успешный опыт по обеспечению безопасности передвижения автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Меньше чем за неделю 1,5 тысячи автобусов зарубежных перевозчиков из 27 стран были оборудованы бортовыми устройствами системы «Платон». Это обеспечило безопасность следования иностранных болельщиков к стадионам ПФО в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саранске.