Погода на 15 ноября в Нижнем Новгороде: ясно и холодно

В четверг, 15 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде ожидается морозная и солнечная погода. С самого утра будет от -4 до -7 градусов, небо будет ясным и солнечным.

Ближе к обеду немного потеплеет. Столбики термометра будут показывать до -4, сильного ветра синоптики не прогнозируют. Его скорость не превысит двух с половиной метров в секунду. При этом ощущаться температура воздуха будет как -10.

Ближе к вечеру снова похолодает до -9. Ветер станет еще тише, небо останется ясным.

Ночью в Нижнем Новгороде синоптики обещают мороз до -10 и очень слабый южный ветер. Примерно такая же погода сохранится и в пятницу.

Напомним, вся эта неделя в столице Приволжья будет морозной и солнечной. Однако это касается только будних дней, в выходные синоптики обещают снег и пасмурную погоду.