Диспетчерские пункты «Нижегородпассажиравтотранса» остались без электричества

Некоторые диспетчерские пункты МП «Нижегородпассажиравтортранс», находящиеся на конечных остановках, остались без электроэнергии.

- Раньше ходили туда погреться, а сейчас бесполезно - холоднее, чем на улице, - заявил работник автопарка Вадим Сюков в эфире программы «Кстати».

- Ни поесть, ни в туалет сходить, - подтвердил водитель автобуса Сергей Иванов.

За комментарием «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в МП «Нижегородпассажиравтотранс», где сообщили, что электричество было отключено за неуплату. Однако скоро этот вопрос решится, и в диспетчерские вернется свет.

- В связи с финансовыми трудностями у предприятия возникла задолженность за электроэнергию перед поставщиками. Поэтому кратковременно была прекращена подача электричества на некоторые наши разворотные площадки. На сегодняшний момент мы уже урегулировали все вопросы по погашению этого долга, на этой неделе он будет погашен, - заявил первый заместитель гендиректора НПАТ Александр Хватов.

На предприятии также уточнили, что задолженность перед энергетиками составляет 200 тысяч рублей.