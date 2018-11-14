2018-11-14T14:18:27+03:00
Общество

«Никому нет дела!»: Нижегородцы жалуются на каток, который образовался из-за прорыва канализации

Местные жители утверждают, что такая картина наблюдается ежегодно [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала ВороноваАвария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала ВороноваФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородец Алексей Трифонов обратился к пользователям соцсетей с просьбой решить многолетнюю проблему, которая мучает жителей Московского района.

Канализационный каток образовался на месте аварии в Московском районе Нижнего Новгорода.

- На пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова каждый год наблюдаем одну и ту же картину. Из колодца на протяжении нескольких дней льется холодная вода, которая при минусовых температурах сразу замерзает, превращая дорогу в полосу препятствий, - написал мужчина.

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова Фото: СОЦСЕТИ

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала ВороноваФото: СОЦСЕТИ

По его словам, наледь с каждым часом становится толще, отчего автомобилистам приходится маневрировать на проезжей части и не врезаться в проезжающие мимо машины. Это удается не всегда.

- Они соскальзывают и периодически задевают друг друга, - отметил Алексей.

Пешеходам тоже приходится не сладко. Вместо того, чтобы бодро шагать, скажем, на работу или учебу, люди вынуждены красться по канализационному катку, чтобы не упасть и не повредить себе что-нибудь.

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова Фото: СОЦСЕТИ

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала ВороноваФото: СОЦСЕТИ

- Никому нет дела до аварии: ни коммунальщикам, ни представителям Водоканала. Никто не появился здесь с момента образования этой течи. А случилось это пять дней назад! - взмолился нижегородец.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в пресс-службу Водоканала с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако пока ответа не поступило.

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова Фото: СОЦСЕТИ

Авария случилась пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала ВороноваФото: СОЦСЕТИ

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