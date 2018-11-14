«Никому нет дела!»: Нижегородцы жалуются на каток, который образовался из-за прорыва канализации
Нижегородец Алексей Трифонов обратился к пользователям соцсетей с просьбой решить многолетнюю проблему, которая мучает жителей Московского района.
Канализационный каток образовался на месте аварии в Московском районе Нижнего Новгорода.
- На пересечении Сормовского шоссе и улицы Маршала Воронова каждый год наблюдаем одну и ту же картину. Из колодца на протяжении нескольких дней льется холодная вода, которая при минусовых температурах сразу замерзает, превращая дорогу в полосу препятствий, - написал мужчина.
По его словам, наледь с каждым часом становится толще, отчего автомобилистам приходится маневрировать на проезжей части и не врезаться в проезжающие мимо машины. Это удается не всегда.
- Они соскальзывают и периодически задевают друг друга, - отметил Алексей.
Пешеходам тоже приходится не сладко. Вместо того, чтобы бодро шагать, скажем, на работу или учебу, люди вынуждены красться по канализационному катку, чтобы не упасть и не повредить себе что-нибудь.
- Никому нет дела до аварии: ни коммунальщикам, ни представителям Водоканала. Никто не появился здесь с момента образования этой течи. А случилось это пять дней назад! - взмолился нижегородец.
«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в пресс-службу Водоканала с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако пока ответа не поступило.