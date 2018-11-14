2018-11-14T11:23:05+03:00
Происшествия

Двое жителей Уренского района могут получить пожизненный срок за тройное убийство

Уголовное дело направлено в суд
Валерия ГРОМОВА
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Двое жителей Уренского района могут получить пожизненный срок за тройное убийство односельчанДвое жителей Уренского района могут получить пожизненный срок за тройное убийство односельчанФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Уренском районе осудят двоих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц» УК РФ.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, двое мужчины 31 и 23 лет убили троих человек 15 ноября 2017 года. Они были в гостях у пенсионера на улице Зеленой в Урене. Там присутствовали еще две знакомые женщины. Все они распивали алкоголь.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Между обвиняемыми и тремя присутствующими произошла ссора, в ходе которой мужчины жестоко расправились с потерпевшими: они нанесли им множественные удары ножами, шилом, отверткой, табуретом и даже сковородой по различными частям тела.

Согласно информации, у 63-летнего хозяина дома было 46 ранений, у 52-летней гостьи – 50 и у 56-летней женщины – 27. После убийства обвиняемые скрылись с места преступления, но их удалось задержать.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сейчас они заключены под стражу. Свою вину мужчины не признали.

- Следователи не исключают, что причиной ссоры могло послужить то обстоятельство, что старший из обвиняемых ранее брал у пенсионера мотоцикл, но так и не вернул транспортное средство хозяину, - пояснили сотрудники СК.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

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