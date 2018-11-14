Нижегородское «Торпедо» всухую уступило московскому ЦСКА в матче КХЛ

13 октября в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местное «Торпедо» и ЦСКА из Москвы. Эта игра заставила болельщиков по-настоящему понервничать.

С самого начала встречи гости из столицы взяли инициативу в свои руки. Нижегородцы даже не могли выйти из своей зоны. Счет был открыт «армейцами» уже на четвертой минуте. После этого хоккеисты «Торпедо» активизировались и начали бросать по воротам соперника. Защита у московского клуба была отменная. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу ЦСКА.

Во второй двадцатиминутке хозяева льда сделали 26 бросков по воротам москвичей, однако ни одна из шайб не попала в цель. Болельщики негодовали: в особо острых ситуациях даже слышались негативные свистки. Игра в основном проходила в зоне «армейцев».

Эта игра заставила болельщиков по-настоящему понервничатьФото: Юлия ИСАЕВА

Третий период «Торпедо» тоже начало активно. Болельщики были уверены: вот-вот забьют. И шайба была заброшена, но не в ворота ЦСКА, а в ворота нижегородцев. В конце матча главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски снял вратаря, выпустив на лед шестого игрока. В результате в пустые ворота нижегодского клуба прилетела третья шайба.

Итог встречи – 3:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч «Торпедо» сыграет с «Динамо» 15 ноября.