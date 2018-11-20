Благоустройство территорий редко проходит без каких-либо казусов. Обычно жители жалуются на то, что коммунальщики чего-то не сделали. Но нижегородцы, живущие на проспекте Гагарина, дом№21, корпус 3,5,6,7, наоборот, были недовольны слишком большим количеством скамеек. Жители подсчитали, что на каждый метр приходится аж по две лавочки. Но недавно стало понятно, что все они появились тут неслучайно и были стратегически важной деталью.

В нижегородских дворах неожиданно появилась детская площадка. Фото: Михаил Песин

Среди 25 скамеек, над которыми смеялись местные жители, появилась детская площадка. И лавочки логично вписались вместе с качелями-каруселями. По словам жителей, построена она на деньги депутата городской думы Нижнего Новгорода, но его имени, к сожалению, никто не помнит.

- В 80-е годы здесь тоже было много лавочек, - вспоминают старожилы. - В 90-е все развалилось, да и молодежь стала на них постоянно выпивать, вот и не ставили их долгое время.

Напомним, нижегородцы, живущие на проспекте Гагарина, дом №21, корпус 3,5,6,7 разместили в социальных сетях фотографии, на которых изображена небольшая дорожка, которая буквально усыпана скамейками.

В нижегородских дворах неожиданно появилась детская площадка. Фото: Михаил Песин

- Перед началом работ количество скамеек и урн было рассчитано в соответствии с количеством подъездов. Но некоторые жители были категорически против того, чтобы возле их подъездов устанавливали скамейки, - объяснил «Комсомолке» пресс-секретарь ДУКа Советского района Михаил Песин. – И тогда было принято решение установить эти скамейки немного дальше придомовой территории.

В нижегородских дворах неожиданно появилась детская площадка. Фото: Михаил Песин

По словам Михаила Песина, у местных жителей была возможность вообще отказаться от установки лавочек. И именно о таком развитии событий мечтали нижегородцы. По их словам, скамейки рядом с домами привлекают лишь бомжей и наркоманов. Но для того чтобы запретить установку сидячих мест, необходимо было собрать собрание всех жильцов, проголосовать и большинством голосов принять решение о том, что лавочки во дворах не нужны. Все это должно было быть задокументировано и передано в ДУК Советского района. Причем, объявление о том, что необходимо сделать, домоуправляющая компания вешала на подъезды несколько раз.

В нижегородских дворах неожиданно появилась детская площадка. Фото: Михаил Песин

Однако жильцы так и не смогли выступить единым фронтом и сказать твердое и организованные «нет». В ДУК поступали лишь единичные жалобы от жителей. В результате скамейки были установлены.

Но сейчас, похоже, они будут служить не только алкоголикам и наркоманам, но молодым мама, которые будут гулять с детьми на новой площадке.