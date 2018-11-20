2018-11-20T15:51:52+03:00
Происшествия

В ТЦ «Фантастика» сработала пожарная сигнализация

По громкой связи сообщили, что в здании задымление [видео]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Люди начали покидать здание из-за сообщении о задымленииЛюди начали покидать здание из-за сообщении о задымленииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

20 ноября в Нижнем Новгороде в торговом центре «Фантастика» сработала пожарная сигнализация. Люди начали покидать здание. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия, которые успели заснять на видео, как люди выбегают из магазина.

- А Фантастику эвакуируют. Объявляли про задымление, - написала Евгения Мишина.

ТЦ Фантастика, эвакуация 20.11.2018.20.11.2018 15:20

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили «Комсомольской правде», что это была ложная тревога. Эвакуации не проводилась.

- Через несколько минут после срабатывания датчика к нам поступил звонок, что датчик сработал случайно. Наши подразделения на место не выезжали. Никакого задымления в торговом центре нет, - объяснили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные в торговом центре «Небо» в Нижнем Новгороде сработала пожарная сигнализация. Сообщение о тревоге поступило в пожарную часть в 23:55. Из здания были эвакуированы около тысячи человек. На месте происшествия работали 57 человек личного состава МЧС и более десятка машин. В результате выяснилось, что никакого пожара нет – сирена сработала случайно.

Через некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором видно, как посетители пытаются выбраться из парковки ТЦ на улицу через раздвижные двери. Однако они были закрыты. После этого МЧС начало проводить внеплановую проверку.

По словам старшего инспектоар отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Дмитрия Лубкова, автоматические двери, которые при срабатывании пожарной сигнализации автоматически блокируются для предотвращения распространения огня и опасных факторов пожара. Они не предназначены для эвакуации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Формирование ягодного кластера началось в Нижегородской области
Энергетики ограничили энергоснабжение 12 объектов МП «Нижегородэлектротранс»
ЕЦМЗ будет поставлять питание во все школы Нижнего Новгорода
Пьяная нижегородка «заминировала» жилой дом, чтобы отомстить за подругу
Пресс-конференция на тему чемпионата World Skills проходит в пресс-центре "Комсомольской правды"
Девятилетний ребенок пострадал в ДТП с деревом в Городецком районе
В Сергаче на пожаре в частном доме погибла 87-летняя женщина
В Дзержинске осудили 21-летнюю мать, оставившую детей в опасности
«Торпедо» уступило омскому «Авангарду» в матче КХЛ
Анатолий Молев назначен первым заместителем министра строительства Нижегородской области
Во время гололеда в Нижнем Новгороде в травмпункты попали более 160 человек
Хуже всего с последствиями гололеда в Нижнем Новгороде справились ДУКи
Пропавший 11 месяцев назад Родион Кочетов найден живым
В Нижегородской области завершилась уборка сахарной свеклы
Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода подтвержден на умеренно высоком уровне
Более 700 крыш домов отремонтированы в Нижегородской области
Пять человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Сотрудники МЧС проводят внеплановую проверку ТЦ «Небо»
На оплату вывоза мусора нижегородцы могут получить льготы