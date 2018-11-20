В ТЦ «Фантастика» сработала пожарная сигнализация

20 ноября в Нижнем Новгороде в торговом центре «Фантастика» сработала пожарная сигнализация. Люди начали покидать здание. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия, которые успели заснять на видео, как люди выбегают из магазина.

- А Фантастику эвакуируют. Объявляли про задымление, - написала Евгения Мишина.

ТЦ Фантастика, эвакуация 20.11.2018.20.11.2018 15:20

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили «Комсомольской правде», что это была ложная тревога. Эвакуации не проводилась.

- Через несколько минут после срабатывания датчика к нам поступил звонок, что датчик сработал случайно. Наши подразделения на место не выезжали. Никакого задымления в торговом центре нет, - объяснили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные в торговом центре «Небо» в Нижнем Новгороде сработала пожарная сигнализация. Сообщение о тревоге поступило в пожарную часть в 23:55. Из здания были эвакуированы около тысячи человек. На месте происшествия работали 57 человек личного состава МЧС и более десятка машин. В результате выяснилось, что никакого пожара нет – сирена сработала случайно.

Через некоторое время в соцсетях появилось видео, на котором видно, как посетители пытаются выбраться из парковки ТЦ на улицу через раздвижные двери. Однако они были закрыты. После этого МЧС начало проводить внеплановую проверку.

По словам старшего инспектоар отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Дмитрия Лубкова, автоматические двери, которые при срабатывании пожарной сигнализации автоматически блокируются для предотвращения распространения огня и опасных факторов пожара. Они не предназначены для эвакуации.