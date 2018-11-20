2018-11-20T16:04:45+03:00
Общество

Тепло скоро вернется в дома нижегородцев

С утра жители Советского и Нижегородского районов сидят без отопления
Юлия ДАНЧЕНКО
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Тепло скоро вернется в дома нижегородцевТепло скоро вернется в дома нижегородцевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородцы, в чьих домах сегодня неожиданно пропали отопление и горячая вода, могут начинать радоваться.

- Мы уже заканчиваем устранять аварию и в скором времени тепло вернется в дома, - заверили «Комсомолку» в пресс-службе ОАО «Теплоэнерго».

Причиной отключения отопления и горячей воды стала прорванная труба. Коммунальщики долгое время не могли найти место прорыва. Но сейчас аварийное место обнаружено, и авария почти устранена.

- Производство работ осложнено стесненными условиями и расположением повреждения в районе неподвижной опоры тепловой сети. На месте непрерывно осуществляют работу четыре ремонтные бригады и восемь единиц спецтехники. Ориентировочный срок производства восстановительных работ составит 4-6 часов, - рассказали в ОАО «Теплоэнерго».

Кроме того, трубу проверили на прочность и в других местах, так что, как заверили в ОАО «Теплоэнерго», авария в этом месте не повторится.

Напомним, холодные батареи нижегородцы обнаружили утром 20 ноября. Причины аварии были неизвестны – домоуправляющие компании лишь разводили руками, говоря, что остановилась котельная.

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