«Горки» у метромоста: в Нижнем Новгороде может появиться новое рекреационное пространство

В Нижнем Новгороде презентовали проект нового рекреационного пространства - парка «Горки». По мысли авторов проекта, это будет не банальная зеленая зона в центральном районе города, а целый парк русской природы с множеством деревьев и кустарников.

Местоположение будущей рекреационной зоны

Подходящее строение ландшафта

С инициативой выступили активист нижегородского регионального отделения ОНФ, архитектор Софья Кадетова и член Общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Ушмакова совместно с благотворительным фондом «Нижегородский». Их цель - благоустроить территорию в районе метромоста, не потратив при этом ни копейки из городской казны (расходы на создание парка возьмут на себя партнеры проекта).

Речь идет о территории в Нижегородском районе вдоль склонов рядом с Дальней улицей (той самой, где стоит знаменитый «теремок»). Авторы проекта отметили, что у участка, предлагаемого к преобразованию в парковую зону, обширный природный массив растительности и подходящее для создания зоны отдыха террасное строение ландшафта. На первом этапе планируется провести очистку территории от мусора, затем благоустроить ее и наконец включить в единый пешеходный туристический маршрут «Печерский монастырь - Нижневолжская набережная - Окская набережная».

Так выглядит план парка "Горки"

- В парке «Горки» будут предусмотрены пешеходные и велодорожки, фотопоинты, арт-объекты и зона отдыха, - рассказала Софья Кадетова.

Кроме того, в планах высадить там лиственные (дубы, березы, вязы, липы, ясени, клены, серебристые тополя), хвойные деревья (ели, сосны, лиственницы), а также подлесок и кустарники (рябины, яблони, груши, орешники, вишни, терновники, сирени и чубушники). При этом надлежит сохранить существующие дикорастущие крупномерные деревья. Хотя без вырубки (обрезки), вероятно, тоже не обойдется: в презентации проекта говорится, что при необходимости придется избавиться от агрессивных пород деревьев и кустарников.

Активисты обещают прибраться на территории и высадить там деревья. Фото из презентации проекта парка "Горки"

Нужны общественные слушания!

Идея создания парка воспринята экологами и общественниками более чем позитивно. По мнению председателя попечительского совета нижегородских парков Марии Поповой, создание нового парка - всегда плюс.

- Обустроить территорию, сделать там рекреационную зону - это замечательно! Вообще я в хорошем смысле слова изумлена, что люди сами предложили эту территорию. Да не просто предложили, а пообещали: уберемся и все сделаем, - отметила правозащитник.

Главное не забывать о потребностях жителей. Именно они, считает Попова, должны в итоге определить, что должно появиться на той территории. И сделать это можно только на общественных слушаниях.

Сотрудник экоцентра «Дронт» Татьяна Паутова также обеими руками за парк. Она убеждена, что побережье Оки незаслуженно забыто нижегородцами и практически не используется в рекреационных целях. Хотя потенциал есть и немалый.

- Думаю, дело в том, что туда не так-то просто добраться. Места красивые, вид на реку потрясающий. Но я была там пару раз и должна признаться: физическая нагрузка большая. Если делать парк популярным, то хорошо бы построить фуникулер или пустить автобус, - предложила Паутова.

Единственное, за что переживают экологи, - возможная вырубка существующих там деревьев и уничтожение краснокнижных растений под метромостом.

- Там растет ятрышник шлемоносный, где-то внизу есть и венерин башмачок. Но я, конечно, не знаю, входят ли те территории в зону, где планируется делать парк. Это надо летом идти и смотреть, - уточнила эксперт.

Положительно к инициативе отнесся и председатель комитета по экологии и природопользованию областного Заксобрания Владислав Атмахов.

- В каждом городе есть некая концентрация озелененных насаждений. В Нижнем Новгороде она невысокая (хотя, в общем и целом, показатель не самый плохой). Нам есть куда стремиться в плане озеленения. И я как эколог за любой процесс, связанный с озеленением города, - заявил депутат.

Вместе с тем, по словам Атмахова, к посадке новых деревьев надо подойти с умом.

- Чтобы не было как раньше, когда бездумно засаживали парки тополями, раздражающими аллергиков. Нужны растения, которые оздоравливают воздух. Ведь озеленение не только физиологически полезно, но и психологически ведет к разгрузке в стрессовой ситуации, - заключил собеседник «Комсомолки».

Добавим, что реализация проекта намечена на 2019 года. А пока городские депутаты решили создать рабочую группу совместно с администрацией Нижнего Новгорода по созданию парка «Горки».