Михаил Иванов: «Цены на недвижимость в Нижнем Новгороде будут только расти»

- Михаил, каково на сегодняшний день состояние нижегородского рынка недвижимости?

- Нижегородский рынок недвижимости сейчас в положительной динамике. Цены хоть и немного, но растут. Все эксперты рынка сошлись на том, что они будут расти и дальше. С одной стороны, для застройщиков это хорошо. А с другой стороны, растет не только рыночная стоимость жилья, но и его себестоимость. Это связано с введениями в законодательство: повышение налоговой нагрузки, рост цен на стройматериалы и так далее.

- Значит ли это, что снова вырастут цены на квадратный метр?

- Однозначно. Сейчас – один из самых наилучших моментов в долгосрочной перспективе для покупки жилья, потому что цены и дальше будут расти. Предложение на рынке наверняка сократится, хотя в наш регион сейчас входит ряд крупных застройщиков. Их привлекают наши цены. Но именно в перспективе предложение на рынке сократится.

- Закон, который вступил в силу с 1 июля, достаточно серьезно ударил по застройщикам. Как вы пережили этот момент? Был ли шок?

- Конкретно наша компания была к этому готова, потому что институт проектного финансирования существует в России около 10 лет. Мы под каждый проект оформляем проектное финансирование в региональном или федеральном банке. И это является гарантией того, что, даже если на старте продаж только один дольщик купил квартиру и они больше не продаются, то он все равно получит свое жилье по завершении строительства.

- Как сейчас быть покупателям? Стоит покупать квартиру, так сказать, на стадии котлована?

- Нужно проверить историю застройщика: смотреть на его опыт и имидж, были ли случаи срыва сроков, посоветоваться с риелторами. Посмотрите проектную декларацию, все ли у застройщика в порядке, есть ли заключение инспекции государственного строительного надзора, поскольку это гарантия соответствия всех требований застройщика с законом. Покупать ли на стадии котлована? Покупать можно и это традиционно дешевле. Можно выбрать именно ту квартиру, которая вам по душе. Вопрос в том, готовы ли вы ждать полтора-два года.

- Вы пострадали от того шума, который был вокруг крупных недостроев в Нижнем Новгороде?

- Я бы сказал, что пострадал каждый, поскольку именно такие опасения в связи с крахом крупных застройщиков возникали в голове у каждого покупателя. Сейчас, если дом полностью продан до ввода в эксплуатацию, это уже очень хорошо. Сейчас есть такие опасения, поэтому правительство России решило полностью убрать риск недостроя. В следующем году люди будут покупать либо готовое жилье, либо по эскроу-счетам.

- Сохраняется ли группа людей, которая вкладывается в жилье, чтобы сдавать его?

- Они есть, но процент такой группы людей падает.

- Для того, чтобы сохранить деньги, куда люди должны их вложить?

- Я всегда придерживаюсь такого принципа: наиболее выгодное вложение – это недвижимость. Деньги – это бумага, а автомобили теряют ценность. С недвижимостью такого не будет.

- Современная молодежь имеет интерес к жилью? Или он меньше, чем у старшего поколения?

- Наверное, здесь такой границей отсечки служит наличие детей в семье. Молодежь, у которой нет детей, не хочет быть привязана к определенному месту. А вот когда появляются дети, сразу хотят квартиру. По статистике, почти половина покупателей – в возрасте до 35 лет.

- Многие ли берут ипотеку?

- 70-80% стабильно. Доля ипотеки выросла, достаточно весомая доля идет с продажи вторичного жилья.

- Еще недавно ставки по ипотеки падали, они опустились ниже двухзначного значения. Сейчас все пошло в другую сторону. Ставки повышаются. С чем это связано? И какой это сигнал для покупателей?

- Это связано, наверное, с общей экономической ситуацией – зависит от ставки Центробанка. Резких скачков пока не ожидается. Президент поставил задачу довести ставки до минимума, думаю, тренд на снижение сохранится, но на небольшой процент.

- В нынешней ситуации нужно подождать? Или покупать, если решили?

- Надо сопоставлять риски. Если в 2014 году ставки были где-то 10-12, а потом 17-20, 2-3 они точно не станут. Упасть могут незначительно, а вот подняться очень резко. Поэтому я бы советовал всем, кто нуждается в жилье, покупать его именно сейчас.

- Ваша компания участвовала в федеральной акции «Том Сойер Фест». Получилось ли сделать то, что запланировано?

- Мы получили хороший опыт. Наша компания была спонсором. Мы практически уложились в запланированные сроки. Если сравнить дом, эффект поразительный. Это положительный опыт и для жителей, и для города. Мы считаем, что центр Нижнего нужно сохранить. План на следующий год: тренд будет продолжаться, сейчас уже ведутся переговоры по выбору следующих объектов.