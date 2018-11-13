2018-11-13T11:39:53+03:00
Общество

Прогноз погоды 13 ноября в Нижнем Новгороде: Мороз и солнце

В ночные часы столбики термометров опустятся до -8 градусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Прогноз погоды 13 ноября в Нижнем Новгороде: Мороз и солнцеПрогноз погоды 13 ноября в Нижнем Новгороде: Мороз и солнцеФото: Алина НИЗАМОВА
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Во вторник, 13 ноября, нижегородцев ожидает морозная и солнечная погода. Поэтому отправляясь на работу, жителям города стоит одеваться теплее.

- Рано утром столбики термометров в Нижнем Новгороде опустятся до – 8 градусов, - обещают синоптики. – При этом вполне вероятен холодный пронизывающий ветер с порывами 4-7 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до - 3 градусов. При этом горожан ожидает ясная солнечная погода.

- Ближе к вечеру похолодает до -5 градусов, - обещают синоптики. – А ветер усилится до 9 метров в секунду. Схожая погода сохранится в Нижнем Новгороде и в среду, 14 ноября.

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