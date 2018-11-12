2018-11-12T18:15:19+03:00
Общество

День открытых дверей прошел в новом офисе агентства «Кварц» на Мещерском бульваре

Теперь услуги агентства недвижимости стали еще доступнее для нижегородцев
Эльвира ОСИПОВА
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День открытых дверей прошел в новом офисе агентства «Кварц» на Мещерском бульваре.День открытых дверей прошел в новом офисе агентства «Кварц» на Мещерском бульваре.
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В минувший четверг, 8 ноября, в новом офисе агентства недвижимости «Кварц» на Мещерском бульваре, 9 в Нижнем Новгороде прошел День открытых дверей. Это мероприятие посетили более 200 человек - жители города и бизнес-партнеры.

С 9.00 до 18.00 нижегородцы посещали экскурсии по новому офису, бесплатно получали консультации риелторов, ипотечных брокеров, юристов и общались со специалистами. Для тех, кто пришел с детьми, была организована игровая зона: пока старшие члены семьи решали квартирные вопросы, малыши отдыхали, читали и рисовали. Для них даже работал специально приглашенный аниматор, который делал фигуры из надувных шариков и дарил их ребятам.

Деловые партнеры агентства «Кварц» тоже побывали на этом мероприятии. Новый офис осмотрели руководители агентств - членов Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов, банков, саморегулируемых организаций в строительстве, журналисты и руководители крупнейших отраслевых региональных средств массовой информации.

Теперь услуги агентства недвижимости стали еще доступнее для нижегородцев.

Теперь услуги агентства недвижимости стали еще доступнее для нижегородцев.

Напомним, агентство недвижимости «Кварц» работает в Нижнем Новгороде уже 18 лет. За это время его услугами воспользовались более 20 тысяч человек. Раньше офис находился на улице Бетанкура, а после открытия офиса на «красной линии» Мещерского бульвара, услуги компании стали еще доступнее для жителей Мещеры и Канавинского района в целом.

«Кварц» входит в тройку лучших агентств недвижимости Нижегородской области по итогам 2016 года. Кроме того, он является победителем различных конкурсов российского и регионального уровней.

Контактный телефон агентства 283-05-70.

Сайт: www.ankvarz.ru

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