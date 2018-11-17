2018-11-17T18:57:05+03:00
Общество

После лечения в Нижнем Новгороде Кристина Корягина поправилась до 20,5 килограмм

Она готовится поступать в аспирантуру и хорошо кушает
Юлия ИСАЕВА
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В сентябре Кристина проходила курс лечения в Нижнем НовгородеВ сентябре Кристина проходила курс лечения в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Помните, «Комсомолка» рассказывала о 26-летней Кристине Корягиной из Барнаула, которая весила всего 17 килограмм? Совсем недавно она приезжала в Нижний Новгород на лечение к известному психотерапевту Яну Голанду.

В середине сентября, когда девушка уезжала домой в Барнаул после двухнедельного курса реабилитации, она уже поправилась на килограмм. Кристина продолжает набирать вес и… готовиться в аспирантуру.

- Мы с Кристиной регулярно общаемся, созваниваемся раз в неделю. Она читает книги по юриспруденции, хорошо спит и питается. У нее хорошее настроение, - рассказал «Комсомолке» об успехах девушки Голанд.

Еще два месяца назад девушка весила 17 килограмм Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще два месяца назад девушка весила 17 килограммФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кушает она почти все: мед, икру, мясо, рыбу, сладости. Сейчас 26-летняя Кристина уже весит 20,5 килограмм.

По словам Голанда, приезжать еще на один курс лечения в Нижний Новгород пока нет необходимости. Девушка хорошо справляется сама.

- Главное – это убедить ее есть. Я это сделал, она молодец, - подытожил психотерапевт.

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26-летняя Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограмм! В свое время она окончила школу с золотой медалью, получила два красных диплома о высшем образовании. Однако работать девушка не может – она с трудом передвигается (подробности)

Мама 17-килограммовой Кристины Корягиной: «На УЗИ врачи не могли найти ее сердце»

В надежде на помощь она приехала в Нижний Новгород к известному психотерапевту. Выяснилось, что проблемы с питанием у Кристины начались еще в детском возрасте, но последний год стал самым мучительным и тяжелым (подробности)

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