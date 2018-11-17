2018-11-17T14:06:20+03:00
Общество

Юная нижегородка завоевала бронзу на чемпионате мира по шахматам

Соревнования завершились в Испании 15 ноября
Юлия ИСАЕВА
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Фото: федерация шахмат Нижегородской областиФото: федерация шахмат Нижегородской области
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15 ноября 2018 года в Испании прошел последний тур чемпионата мира по классическим шахматам среди девочек в возрасте до 12 лет. Как сообщается на сайте федерации шахмат Нижегородской области, одним из призеров стала наша землячка Эмилия Завиваева.

Одна занимала четвертое место и боролась за бронзу с лидером турнира Шри Б Савитой из Индии. Игра закончилась ничьей.

Завиваева набрала 8 очков из 11 возможных и стала бронзовым призером. Стоит отметить, что у нижегородки был всего лишь 35-й рейтинг из 107 участниц.

Победителем соревнований стала девушка из Индии, второе место заняла шахматистка из Узбекистана.

- Мы думали, что в лучшем случае Эмилия сможет побороться за место в первой десятке. Она выросла как шахматистка и закалилась на нижегородской земле. И я горжусь, что она завоевала первую для нашей области медаль детско-юношеского чемпионата мира по классическим шахматам. Это наш общий успех, всех нижегородских шахмат, - прокомментировал президент федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев.

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