Погода на 17-18 ноября в Нижнем Новгороде: снегопад и потепление

Минувшая рабочая неделя была в Нижнем Новгороде достаточно морозной. Несмотря на то, что на температура воздуха не падала ниже -7 в дневные часы, ощущалась такая погода как все -13.

Выходные будут немного теплее. Синоптики обещают пасмурное небо и снегопады.

В субботу, 17 ноября, в утренние часы столбики термометра поднимутся до нуля. Ветер будет достаточно сильным - почти пять метров в секунду. К обеду прогреется еще на пару градусов, ветер ускорится. Днем такая погода будет ощущаться как -6. После обеда начнет падать мокрый снег. Вечером и ночью тоже будет до +1 градуса.

В воскресенье, 18 ноября, ситуация практически не изменится. С самого утра будет падать снег, который не прекратится в течение нескольких дней. Зато ветер стихнет: его скорость не превысит двух с половиной метров в секунду. Днем будет около нуля градусов, ночью - до -1.

Синоптики прогнозируют подобную погоду до конца следующей недели.