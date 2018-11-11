Денис Черышев не сможет играть за сборную России в матче с Германией из-за травмы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет играть за сборную России в матче с Германией, который состоится в Лейпциге 15 ноября 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте сборной России по футболу.

Также из-за травм за сборную России не смогут выйти защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Монако» Александр Головин.

- Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов, и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов, - отмечается в сообщении.

При этом тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина за сборную на матч Лиги наций УЕФА против Швеции – в том случае, если кто-то из них уже будет готов выйти на поле.