Нижегородский театр «Пиано» побывал в гастрольном туре по Японии

Нижегородский театр «Пиано» вернулся в Нижний Новгород после гастрольного тура по Японии. За 32 года своего существования этот театр стал участником больше 60 международных театральных фестивалей в 16 странах мира.

- В марте прошлого года театр принимал делегацию из 13 педагогов трех школ для глухих и слабослышащих детей при токийском университете Цукуба, предназначенном для людей со слуховыми и зрительными нарушениями, - рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - А уже в ноябре 2018 года отправился в гастрольный тур по Японии с ответным визитом.

Кстати, во время поездки преподаватели из театра «Пиано» обменялись с японскими коллегами опытом организации обучения глухих детей и методиками работы, применяемыми в специализированной школе-интернате. При этом юные нижегородские артисты познакомили японского зрителя с творчеством театра и приняли участие в мастер-классах, подготовленных японскими преподавателями.

- Для нижегородской стороны была организована встреча в посольстве России в Японии, - рассказали в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области. - Также юные артисты побывали в японском издательстве газеты «Тиба Ниппо», посетили японские школы для глухих при токийском университете Цукуба и познакомились с главными культурными достопримечательностям страны.