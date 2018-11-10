Прогноз погоды 10-11 ноября в Нижнем Новгороде: Ясно и холодно

С каждым днем в Нижегородской области все ощутимее приближение зимы. И в эти выходные нижегородцев ожидает заметное похолодание.

- В субботу, 10 ноября, столбики термометров опустятся до нуля градусов, - обещают синоптики. – В ночные часы будет еще холоднее – температура воздуха составит – 4 градуса. При этом погода будет пасмурной. Вполне вероятен дождь со снегом.

В воскресенье, 11 ноября, в Нижнем Новгороде похолодает еще больше. При этом нижегородцев ожидает ясная погода и яркое солнце.

- В дневные часы столбики термометров опустятся до – 3 градусов, - прогнозируют синоптики. – А ночью станет еще холоднее – температура воздуха составит – 7 градусов.

На следующей неделе в Нижнем Новгороде сохранится такая же морозная погода.