Жуткую аварию, которая произошла вечером 18 ноября в Ваческом районе Нижегородской области, обсуждают сегодня целый день. Поначалу были известны только лишь сухие цифры. Из сводки ГИБДД по Нижегородской области следовало, что ДТП произошло на 358 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. 29-летний водитель, водительский стаж которого составлял 11 лет, управлял автомобилем МАН с полуприцепом Тонар. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет. Свидетели говорят, что водитель фуры уходил от столкновения с пассажирским автобусом, после чего и перевернулся.

Появились подробности жуткой аварии в Нижегородской области. Фото: МЧС по Нижегородской области

Фура вылетела с моста. Как утверждают очевидцы, водитель был жив еще шесть часов. Родственники дежурили рядом, но помочь ему не представлялось возможным. По их словам, на место происшествия приехали местные спасатели, но у них не оказалось нужной техники. И они уехали.

Появились подробности жуткой аварии в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ

В МЧС по Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что в момент прибытия первых спасателей, водитель был уже мертв. А вот техники, для того, чтобы вытащить водителя и сам автомобиль, у спасателей действительно не оказалось. Нужен был специальный высокотонажный кран.

Появились подробности жуткой аварии в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ

- Фура была груженая и при переворачивании существовал риск для спасателей, - объяснили в МЧС по Нижегородской области. – Поиском высотонажного крана занималась местная администрация.

Появились подробности жуткой аварии в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ

jyt