Сотрудники госбезопасности Грузии требовали взятку за освобождение братьев Глушковых из-под стражи

В октябре 2018 года в Грузии задержали сотрудников госбезопасности. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, они вымогали деньги у родственников Александра и Владимира Глушковых взамен на их освобождение из-под стражи.

Обоих обвиняемых задержали в тот момент, когда они брали часть суммы – десять тысяч долларов.

Напомним, братья Глушковы были задержаны на территории Грузии три месяца назад. Они обвиняются в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве.

По информации следователей, сейчас решается вопрос об экстрадиции Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков через брата получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за выделение земли под строительство двух многоквартирных домов.

Вдобавок ко всему с 2013 по 2016 год братья Глушковы под видом реконструкции автостанции возвели на том участке двухэтажный торговый центр. В итоге новый объект исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахны лишились транспортного узла. Вместе с тем, участники преступления выкупили здания на территории бывшей автостанции, а земельный участок приобрели по заниженной стоимости. Причиненный ими ущерб оценивается не менее, чем в 100 миллионов рублей.