Погода на 19-23 ноября в Нижнем Новгороде: снег и легкий мороз

В минувшие выходные в Нижний Новгород пришло небольшое потепление: столбики термометров упали на 7-8 градусов, пошел снег. Однако радости у жителей не было, потому что потепление принесло с собой сильный гололед, который спровоцировал серьезные ДТП и пробки.

Ближайшая рабочая неделя в Нижнем Новгороде будет снежной и немного морозной. Синоптики обещают, что температура воздуха не упадет ниже -4.

Сегодня вечером ожидается до -1 градуса и слабый северный ветер.

Во вторник, 20 ноября, утром столбики термометра будут показывать до -2 градусов, которые будут ощущаться как -5. Ближе к вечеру ветер немного усилится, но его скорость не превысит четырех метров в секунду. В течение всего дня будет идти снег.

В среду, 21 ноября, будет чуть холоднее – до -4 градусов. С самого утра будет дуть сильный ветер, который к обеду усилится до пяти с половиной метров в секунду. Снег так и не прекратится.

В четверг, 22 ноября, ситуация будет такая же, только ветер станет еще сильнее – до шести метров в секунду. Синоптики обещают до -2 днем и до -6 ночью.

В пятницу утром будет чуть холоднее. Температура воздуха упадет до -7 градусов, которые будут ощущаться как -12. Осадки в виде небольшого снега так и продолжат обрушаться на Нижний Новгород. К вечеру будет -5.

В выходные ситуация останется примерно такой же. Легкой вам рабочей недели, нижегородцы!