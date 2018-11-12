«Давайте вспомним дядюшку Фрейда»: Нижегородец увидел нечто непристойное на рекламном баннере

В УФАС России по Нижегородской области обратился мужчина, возмущенный баннером, который установлен на федеральной трассе М-7 «Волга» по направлению в Дзержинск.

По мнению заявителя, использованная в рекламе фотография ассоциируется с чем-то непристойным, а это недопустимо.

Фото: сайт пресс-служба УФАС России по Нижегородской области

Вероятно, сотрудники антимонопольной службы разошлись во мнениях, иначе как объяснить опрос, появившийся на официальном сайте Нижегородского УФАС. Ведомство решило поинтересоваться у граждан, что они думают по этому поводу.

«Используются ли, по вашему мнению, в рекламном сообщении непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения?» - спрашивает антимонопольная служба. Вариантов ответа два: да или нет.

Жители голосуют неохотно (за четыре дня в опросе поучаствовали чуть более 350 человек). При этом снимки, разлетевшиеся по соцсетям, стремительно набирают лайки и комментарии нижегородцев.

- Все лето ездил и ржал, как конь, над этим баннером. В конце лета решил прочитать, что там написано, и смеялся еще больше, - признался Александр Сорока.

- У кого чего болит, тот о том и говорит, - констатировала Анастасия Королева.

- Давайте вспомним нашего доброго дядюшку Зигмунда Фрейда. Уж он бы тут проанализировал, - сыронизировал Дмитрий Зайцев.

Добавим, что голосование на сайте Нижегородского УФАС продлится до 16 ноября.