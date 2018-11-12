«Так поступил бы каждый»: борские подростки спасли 90-летнюю бабушку от грабителя

Это случилось в середине октября. Друзья Роман и Александр ехали в автобусе, когда заметили, как на улице неизвестный избивал ногами пожилую женщину. Не раздумывая, ребята выбежали из общественного транспорта и ринулись спасать беззащитную старушку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/677429" frameborder="0"></iframe> На Бору подростки спасли 90-летнюю бабушку, на которую напал грабитель.

- Я крикнул водителю: «Остановите!» Мы вышли. Начали спрашивать [грабителя], зачем, почему? Естественно, толкнули его. Он ушел, и мы вызвали бабушке скорую, - вспоминает Роман Петров.

- Мы подняли бабушку. Я собрал все ее вещи, которые лежали на полу… Так поступил бы каждый, - добавил Александр.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что нападение на пенсионерку случилось на автобусной остановке «Борская ферма» по направлению движения в сторону Нижнего Новгорода. Грабитель сначала силой забрал у женщины деньги, а после повалил на землю и принялся пинать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местные полицейские установили личность напавшего и задержали его по горячим следам. Оказалось, что грабитель - 53-летний борчанин, не однократно привлекавшийся за аналогичные преступления. Его арестовали.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

А в прошлую пятницу, 9 ноября, в торжественной обстановке состоялось награждение подростков, заступившихся за 90-летнюю бабушку. Начальник Отдела МВД России по городу Бор полковник полиции Николай Черновский поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей. Ребятам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

- Вы воспитали настоящих мужчин, будущих защитников Отечества. Глядя на таких достойных ребят, можно быть спокойным за наш город и страну, - отметил Черновский.