Домой через 76 лет: Останки красноармейца захоронили в Нижегородской области

В пятницу, 9 ноября, на старом кладбище села Ярымово Павловского района Нижегородской области были захоронены останки красноармейца Арсентия Платонова.

Арсентий Васильевич родился в 1911 году в селе Новинки Сосновского района Горьковской области. Всю жизнь он прожил на родине, где работал бригадиром колхоза. У него были жена и трое детей (сын и две дочери). А в декабре 1941 года мужчину призвали на фронт. С 1942 года он числился пропавшим без вести.

Красноармейца нашли в Велижском районе Смоленской области в июле 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

Останки красноармейца обнаружили поисковики объединения «Часовые памяти» совместно со смоленским отрядом «Память» в ходе поисковой экспедиции на территории Велижского района Смоленской области 20 июля 2018 года в месте, где зимой и в начале весны 1942 года шли жестокие бои с фашистами за стратегически важное шоссе «Витебск-Велиж».

Красноармейца нашли в Велижском районе Смоленской области в июле 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

По словам владимирских поисковиков, найти останки удалось с помощью металлоискателя по немногочисленным личным вещам, в том числе «смертному медальону».

- Бланк медальона визуально был абсолютно пуст. Во Владимире его отсканировали с максимальным разрешением и отправили изображение на экспертизу в Тюмень, - уточнили поисковики. – Спустя два месяца кропотливой работы специалистам тюменского «Областного поискового центра» удалось восстановить исчезнувшую надпись: «Платонов Арсентий Васильевич, 1911 г.р., Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Новинки».

В лесу были найдены гильзы, осколки, медальон и останки солдатаФото: СОЦСЕТИ

За день владимирские поисковики с помощью нижегородских коллег отыскали родственников солдата. У него живы две престарелые дочери - Анна и Валентина, есть внуки и правнуки. Они пожелали захоронить останки родственника на нижегородской земле - в селе Ярымово Павловского района, рядом с могилой сына Вячеслава.

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

28 октября останки солдата были перевезены из Велижа во Владимир, а 9 ноября доставлены владимирскими поисковиками в Нижегородскую область для захоронения. Церемония прошла в кругу близких людей.

- Внук, водитель-профессионал, десятки раз проезжал в сторону Витебска по шоссе, за которое погиб его дед, верил, что тот не пропал без вести. Именно эта вера и движет поисковиками, - отмечается в группе «Поисковики Владимирщины» в соцсети «Вконтакте».

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

В ходе прощания дочерям солдата передали бланк «смертного медальона» и личные вещи их отца.

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

Захоронение останков прошло на старом кладбище села Ярымово Павловского районаФото: СОЦСЕТИ

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