Финал конкурса «УМНИК-2018» в технопарке «Анкудиновка»

13 и 14 ноября технопарк «Анкудиновка» вновь станет принимающей площадкой для финала федерального конкурса «УМНИК». В течение двух дней молодые учёные, предприниматели и студенты будут защищать перед экспертной комиссией свои инновационные проекты в борьбе за главный приз – грант на 500.000 рублей на реализацию данного стартапа.

«УМНИК» - это федеральная программа, разработанная Фондом содействия инновациям для поддержки талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. В Нижегородской области она реализуется Тимуром Радаевым - региональным представителем Фонда, директором управляющей компании технопарка «Анкудиновка». Участники конкурса – физические лица, являющиеся гражданами РФ, в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

С января 2018 года было подано 105 заявок, а по результатам 22 полуфинальных мероприятий к участию в финальном отборе было рекомендовано 79 проектов.

Участники конкурса представят свои молодежные инновационные проекты по шести направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Финалистов будет оценивать региональное экспертное жюри, утвержденное Правительством Нижегородской области и Фондом содействия инновациям, в состав которого вошли руководители ведущих компаний, инвесторы, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти региона. В 2018 году Фонд содействия инновациям для нашего региона утвердил квоту в 22 победителя конкурса «УМНИК».

Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка на проведение научно-исследовательских работ в виде гранта в размере 500 000 рублей. Срок выполнения научно-исследовательского или инновационного проекта, финансируемого Фондом, составляет 2 года. Отбор победителей по программе УМНИК проводился среди субъектов Российской Федерации, в рамках совместного конкурса Фонда содействия инновациям и рабочих групп НТИ.