2018-11-12T12:53:26+03:00
Происшествия

«Он мешал мне отдыхать!»: Житель Дзержинска убил своего 2-летнего пасынка, ударив головой об пол

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Житель Дзержинска убил своего 2-летнего пасынка, ударив головой об пол.Житель Дзержинска убил своего 2-летнего пасынка, ударив головой об пол.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Чудовищное убийство 2-летнего малыша на минувшей неделе потрясло жителей Дзержинска – по подозрению в совершении этого преступления там уже задержан 25-летний отчим ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным ведомства, днем 7 ноября в квартире дома по улице Октябрьская в Дзержинске подозреваемый, придя домой после работы, ударил несколько раз головой об пол 2-летнего сына своей сожительницы.

- Он мешал мне отдыхать! – пояснил он свои действия следователям.

Спустя несколько дней, 10 ноября, мальчик скончался. Сами родители заявили медикам, что причиной гибели ребенка стало врожденное заболевание малыша. Однако, по заключению судебно-медицинской экспертизы, мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас подозреваемый в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу. Свою вину в совершении этого преступления он признал. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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