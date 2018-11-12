Афиша Нижнего Новгорода с 14 по 21 ноября: Чайф, Наташа Королева и Feduk

Наташа Королева: хиты и новые песни

Имя Наташи Королевой уже стало полноценным брендом, ведь эта певица радует нас своими песнями уже более 20 лет. В честь своего дня рождения Наталья едет в большой тур по всем городам России. Ее хиты знакомы многим жителям страны. «Желтые тюльпаны», «Ты мне веришь», «Лето кастаньет» прозвучат на ее концерте вместе с новыми композициями. (12+)

20 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Чайф: «Шекогали» - 20 лет!

В 2018 году исполняется 20 лет альбому группы Чайф «Шекогали». Альбом был записан в крошечной бюджетной студии в год экономического кризиса в стране. Среди песен «Шекогали» хиты, которые вошли в золотой фонд российского рок-н-ролла и исполняются практически на каждом концерте. Юбилей «Шекогали» Чайф отметит туром. На каждом концерте тура альбом прозвучит полностью: от крайне редко исполняемых «Сентябрь» или «Шекогали до зари» до визитных карточек «Аргентина-Ямайка - 5:0» и «В ее глазах». Во время юбилейного тура на сцене будут опробованы песни, написанные для нового альбома. (12+)

17 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 2000 - 5000 рублей

Alekseev: уникальный вокал и грандиозный свет

Ярчайший представитель из молодых исполнителей, покоривший сотни тысяч поклонников, представит новое шоу, где прозвучат хиты и новые композиции. На концерте гости услышат уникальный вокал артиста, невероятную игру лучших музыкантов и увидят грандиозные световые решения. (12+)

16 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1500 - 3200 рублей

Песни на ТНТ: ДжейМар, ХАБИБ и Nazима

В июне 2018 года в эфире ТНТ завершился первый сезон проекта «Песни», а уже 4 июля его участники отправились на гастроли по России. Перед зрителями из разных уголков страны выступят Terry, Кристина Кошелева, ХАБИБ, DanyMuse, Nazима, Soufee, Максим Свобода, Родион Толочкин, PLC и ДжейМар. Еще несколько месяцев назад имена этих артистов не были известны широкой аудитории, а сегодня их треки занимают первые строчки топ-чартов Apple Music и iTunes. (6+)

19 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1800 - 3800 рублей

Feduk: презентация нового альбома

На самом крупном сольном концерте Feduk презентует новый альбом, который погрузит вас в атмосферу лета, любви и волшебства под ритмы танцевального хауса и нью-скульного хип-хопа. (12+)

24 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1000 - 1800 рублей

Петр Налич: «Лучшее и новое»

Налич стал первым известным музыкантом в стране, который добился популярности благодаря интернету. Трудно найти пользователя интернета, который не слышал бы его знаменитый Gitar, побивший в 2007 году все рекорды популярности. Автор и исполнитель этого «легковесного» шедевра, московский музыкальный фантазер Петр Налич представлял Россию на Евровидении в 2010 году. Он же первым их российских музыкантов выпустил альбом, распространяя его по системе «Заплати, сколько хочешь». В Нижнем Новгороде музыкант представит свою песенную программу «Лучшее и новое». В концерте прозвучат полюбившиеся многим слушателям песни разных лет. (12+)

15 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 900 - 2700 рублей

Наталья Варлей в спектакле «Операция «мы»

«Операция «мы», Или невероятное приключение» - добрый, динамичный и невероятно смешной спектакль со звездным составом артистов. В главных ролях всенародно любимые Наталья Варлей, пик популярности которой пришелся на период выхода фильма «Кавказская пленница», и Владимир Долинский, получивший известность благодаря фильмам «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен»; а также Петр Белышков, известный по сериалам «Грач», «Участковый» и «Лесник». Искрометный юмор и неожиданный поворот сюжета не дадут зрителям заскучать. (12+)

23 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-11-18

Билеты: 600 - 1600 рублей

«Экспресс «Калифорния» с Сергеем Никоненко

Тема, которая раскрывается в спектакле, является вечной и всегда актуальной, но при этом театральная компания «ФИТ» воссоздала сюжет произведения, используя нестандартный подход. Меняются поколения, меняется восприятие мира и информация, поэтому спектакль будет представлен в виде лирической истории. Тонкий и аккуратный юмор, которым разбавлен серьезный спектакль, помогает проще, но в то же время глубже воспринять поднятые вопросы. В ролях: Александра Назарова, Сергей Никоненко, Алена Яковлева, Александр Корженков и другие. (12+)

26 ноября, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1300 - 3000 рублей

«Сильвия» в Центре театрального мастерства

ЦТМ предлагает посмотреть романтическую комедию в двух действиях по пьесе бродвейского писателя Альберта Герни мл. «Город, люди, время, жизнь... Кто мы? С кем мы? Зачем? Любовь, одиночество, привязанность, семья... Дети, счастье, непонимание, понимание...Чем мы живем, что важно? Что делать? В чем смысл? Любовь... Любить. Люблю! Важно! Об этом спектакль», - говорится в описании постановки. В «Сильвии» заняты артисты нижегородских театров. (16+)

17 ноября, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

«EXTENSION.AM: Географический опыт»

Новый проект «EXTENSION.AM: Географический опыт» объединяет работы восемнадцати современных художников из Армении и продолжает серию выставок, которые с успехом прошли в Арсенале в 2016 и 2017 годах.

Первые выставки современного искусства в Армении состоялись в 1980-е, во времена перестройки. Несмотря на железный занавес, в Армению проникли и глубоко укоренились течения трансавангарда, поп-арта и абстракционизма, которые позже стали основой арт-процесса. В 1990-е годы в стране начал зарождаться арт-рынок, появились новые образовательные и художественные институции, активно поддерживаемые государством и международной диаспорой.

В последние годы армянские художники все чаще обращаются к собственной культуре, истории, обычаям, повседневности, общественным процессам, применяя исследовательский подход и затрагивая важные социально-политические проблемы. Следуя этой логике, участниками выставки стали только те художники, которые живут и работают в Армении, несмотря на то что численность армянской диаспоры в мире почти втрое больше населения самой страны. На выставке представлены работы, затрагивающие темы памяти, травмы, осмысления советского прошлого и пришедшей вслед за независимостью тревоги. (12+)

По 24 февраля

«Арсенал», Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (льготный - 100 рублей)

Виктор Малиновский. Живопись.

В Художественном музее открылась юбилейная выставка произведений известного нижегородского живописца, заслуженного художника России, лауреата премии Нижнего Новгорода - Виктора Малиновского (1928-2011).

Малиновский - знаковая фигура в художественной жизни Нижнего Новгорода. В художественную историю города вошел прежде всего как художник-патриот, мастер исторического жанра, внимательный портретист, автор рельефа «Сормово. 1905 год. Баррикады» на улице Коминтерна. Большинство работ художника выполнены в лучших традициях русской реалистической школы.

На выставке в НГХМ центральное место занимают произведения, большинство из которых не предназначались для крупных официальных выставок, а некоторые не покидали стены мастерской многие годы. Именно в этих работах, написанных в 60-х - 70-х годах, художник смело экспериментирует с цветом и пластикой, они отличаются особой свободой и передают ощущение на настоящей радости творчества. (12+)

По 6 декабря

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

Супердискотека 90-х: «Краски», «Вирус» и Фактор 2»

Этой зимой впервые в Нижнем Новгороде пройдет Супердискотека 90-х от радио «Рекорд». Организаторы обещают превратить Дворец спорта в зал из 90-х, прямо как в школьные годы. «Мы отнимем магнитофон у завуча и поставим твою кассету, пригласим на медляк и оторвемся под крутяцкие треки», - зазывают устроители дискотеки.

Самое главное остается неизменным: атмосфера отвязных 90-х, интерактивные зоны в фойе, ностальгические видеоролики на больших экранах, безумно бешеная энергетика в зале и песни, ставшие символом эпохи. На дискотеке выступят: «Света», «Акула», «Краски», «Вирус», «Русский размер», «Турбомода», «Фактор 2», Dj Цветкоff и другие. (12+)

2 декабря, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 1000 - 2500 рублей