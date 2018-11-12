Прогноз погоды на 12-16 ноября в Нижнем Новгороде: мороз, солнце и сильный ветер

Минувшие выходные были достаточно морозными в Нижнем Новгороде. Такая погода продлится в течение всей недели: синоптики прогнозируют солнце и мороз.

Сегодня, 12 ноября, к обеду ожидается до -6 градусов, а к вечеру похолодает до -8. Весь день будет светить солнце. Ветер будет дуть южный со скоростью до двух с половиной метров в секунду. Однако ощущаться такая температура воздуха будет как -13.

Во вторник, 13 ноября, тоже будет ясно, однако ветер усилится до четырех с половиной метров в секунду. В обеденное время столбики термометра будут показывать до -4, а ночью – до -6.

В середине недели потеплеет до нуля. Однако ощущаться это «тепло» будет как -10. К вечеру температура воздуха снова опустится до -5. Ветер будет еще сильнее – до пяти с половиной метров в секунду.

В четверг, 15 ноября, утром будет ясно, к обеду небо заволокут облака. В вечерние часы прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем ожидается до нуля градусов, к вечеру снова похолодание до -5.

В пятницу, 16 ноября, синоптики обещают небольшой снег. Днем будет от нуля до -1 градусов, ночью так же.

Все выходные будут снежными и пасмурными. Однако все еще может измениться. Хорошей недели!