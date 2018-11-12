2018-11-12T09:55:49+03:00
Общество

Прогноз погоды на 12-16 ноября в Нижнем Новгороде: мороз, солнце и сильный ветер

Синоптики обещают снегопады к концу недели
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Эта неделя будет солнечной и морознойЭта неделя будет солнечной и морознойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Минувшие выходные были достаточно морозными в Нижнем Новгороде. Такая погода продлится в течение всей недели: синоптики прогнозируют солнце и мороз.

Сегодня, 12 ноября, к обеду ожидается до -6 градусов, а к вечеру похолодает до -8. Весь день будет светить солнце. Ветер будет дуть южный со скоростью до двух с половиной метров в секунду. Однако ощущаться такая температура воздуха будет как -13.

Во вторник, 13 ноября, тоже будет ясно, однако ветер усилится до четырех с половиной метров в секунду. В обеденное время столбики термометра будут показывать до -4, а ночью – до -6.

В середине недели потеплеет до нуля. Однако ощущаться это «тепло» будет как -10. К вечеру температура воздуха снова опустится до -5. Ветер будет еще сильнее – до пяти с половиной метров в секунду.

В четверг, 15 ноября, утром будет ясно, к обеду небо заволокут облака. В вечерние часы прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем ожидается до нуля градусов, к вечеру снова похолодание до -5.

В пятницу, 16 ноября, синоптики обещают небольшой снег. Днем будет от нуля до -1 градусов, ночью так же.

Все выходные будут снежными и пасмурными. Однако все еще может измениться. Хорошей недели!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Движение транспорта по улице Решетниковская прекращено до конца ноября
Глеб Никитин провел рабочую встречу с гендиректором «Уралвагонзавода»
Нижегородский ВК «Спарта» дважды обыграл команду из Волгодонска «Импульс»
Два человека погибли и один ранен: Форд Фиеста улетел в кювет в Лукоянове
В Приокском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Нижегородец попал в больницу после пожара в гараже на улице Коминтерна
Пропавшую в Дзержинске 15-летнюю Яну Лаврухину нашли живой
Похитителя телевизора поймали в Нижегородской области
Пропавшую 15-летнюю Яну Лаврухину ищут в Дзержинске
Американский баскетболист Аарон Бруссард покидает БК «Нижний Новгород»
Два человека погибли на пожаре в сторожке в Нижегородской области
5000 га леса посадили в Нижегородской области в 2018 году
Говядина и подсолнечное масло стали дешевле в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде выберут финалиста конкурса «Мистер Нижний Новгород 2018»
В Нижнем Новгороде собираются создать общественный совет по экологии
Нижегородская область стала одним из лидеров в ПФО по объему отгрузки в обрабатывающих производствах
В Нижегородской области закончилась уборка овощей
Глеб Никитин получил медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
В Сормове появилась новая остановка «Улица Щербакова»
Аэропорт «Стригино» обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года
Житель Сормова пойдет под суд за убийство прохожего из-за сигареты
Нижегородская «Школа пациента» получила президентский грант