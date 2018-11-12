Студия пилатеса «MORE Pilates» от авторов нашумевшего в Нижнем Новгороде проекта «Cycle Studio» и мирового лидера «Balanced Body» по франшизе одного из лучших в Санкт-Петербурге пространств для занятий спортом открывается в столице Приволжья. Создатели студии ставят перед собой амбициозную задачу – сформировать новую культуру фитнеса.

«MORE Pilates» будет располагаться в историческом центре города – в доме №14 по улице Ошарской. Общая площадь студии - около 300 квадратных метров. В этом пространстве разместились три зала для групповых тренировок и один зал для персональных занятий. Два пространства обставлены инновационным оригинальным оборудованием Balanced body (США), TRX, Antigravity, а третий оборудован специально для занятий йогой.

- Движение - это наша концепция. А точнее сказать свободное, правильное, уверенное движение. Формат фитнес-бутиков способен учитывать стиль жизни своих клиентов, интересы и предпочтения в сервисе, вовлекать в непрерывный процесс работы над собой, формируя у людей потребность в тренировках своего организма, - заявляет основатель компании, тренер с десятилетним стажем Елена Федотова.

Елена Федотова убеждена, что в занятиях спортом как нигде важна сильная мотивация — для того, чтобы люди захотели уделить время физкультуре, необходимо создавать разнообразные и яркие проекты. Так и поступили в случае со студией «MORE Pilates». Немаловажную роль играет и атмосфера: в пространстве для занятий будет стильный дизайн, спокойная и комфортная атмосфера, наполненная специально подобранными тематическими ароматами.

Еще один принцип компании «Мейнстрим PRO» — приятная социализация и эмоциональное оздоровление. Именно поэтому занятия проходят в формате групповых тренировок численностью до восьми человек. Однако для тех, кто желает совершенствовать свое тело в гордом одиночестве, возможны и такие варианты.

Второй фитнес-бутик «Мэйнстрим PRO» открывается в Нижнем Новгороде

Британская романистка Афра Бен еще в XVII веке говорила о том, что разнообразие — это душа удовольствия. Ее определенно услышали в веке XXI, поэтому в студии «MORE Pilates» будет представлен пилатес во всех его проявлениях – все самое современное, что существует на сегодняшний день. Речь идет в том числе и о занятиях на оборудовании REFORMER, а также о тренировках «Myofascial release». Неравнодушные к танцам нижегородцы смогут заняться чем-то совершенно сногсшибательным. «Pilates Dance» – это программы с элементами хореографии: Body Ballet, Booty Bare, Body plastic, Body Balance. Специально для влюбленных в танцы установлен балетный станок. Но и это не все. В новой студии будет представлен FACEFORMING. Да-да, знатоки английского прочли все верно. Это действительно гимнастика для лица.

Самые нежные создания этого города — будущие мамы и барышни, недавно ими ставшие, смогут здесь подготовиться к родам и восстановить свое тело уже после них.

Интересно, что одной из самых главных задач пилатеса действительно является восстановление, ведь изначально это система физических упражнений, разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации людей после травм. Студия в Нижнем Новгороде будет заниматься в том числе и восстановлением функционального и анатомически правильного движения, обучением тела двигаться легко и без боли – среди программ будет суставная гимнастика и тренировки для укрепления спины.

Сложные задачи может выполнить лишь по-настоящему профессиональная команда - все тренеры студии сертифицированы по международным стандартам PMA (Pilates Method Alliance, США), Pilates, школы Balanced Body Education (США). Информацию о каждом из них, а также о программах можно уже сейчас найти на сайте www.morepilates-nn.ru. Всего в сетке расписания более 150 уроков в неделю, а, значит, отговорки вроде неподходящего для занятий времени здесь не принимаются - студия работает с 8:00 до 22:00.

Если вы не уверены в своих длительных спортивных планах — не беда: можно купить лишь одну тренировку и понять, подходит ли для вас "MORE Pilates". Но авторы проекта в этом нисколько не сомневаются и даже готовы предоставить возможность всем желающим посетить первое занятие бесплатно. Для тех, кто определился наверняка, доступны пакеты тренировок от 4-х до 50 без оплаты членства. Стоимость одного занятия 560 рублей, приобретая большее количество, вы получаете большую выгоду.

Что же касается возраста будущих клиентов "MORE Pilates" — здесь ждут всех — от 14 до бесконечности. Ведь, по словам известного в области реабилитации доктора Евгения Блюма, нет идеально ровных людей и все зависит от угла асимметрии. Пилатес поможет избежать негативных последствий изменений в теле, и даже вовсе их предотвратить.

- Это люди без конкретных фитнес-целей, но имеющие стремление к оздоровлению, заботящихся об эстетике своего тела, включающие двигательную активность в свой график, - так описывает Елена Федотова тех, кто предпочитает пилатес.

По ее словам, ключевые принципы этого фитнес-направления - осознанное формирование движений, внимание к выравниванию тела относительно своей оси, синхронизация движения и дыхания, концентрация и контроль. А это, безусловно, важно для всех, кроме разве что героя Корнея Чуковского Робина Бобина, обедающего всем без разбора и не двигающегося с места.

Любопытно, что в скором времени компания «Мейнстрим PRO» откроет в Нижнем Новгороде и студию OUTDOOR тренировок «PRO Trener», которая станет уже третьим фитнес-бутиком в столице Приволжья.