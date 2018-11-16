Двухлетняя девочка погибла от вирусной инфекции в нижегородском детдоме

В Выксунском районе Нижегородской области в детском доме погибла двухлетняя девочка. Как сообщает СУ СК РФ по региону, сейчас по данному факту сейчас проводится проверка.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Малышка скончалась 12 октября 2018 года в «Выксунском доме ребенка». Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате вирусно-бактериальной инфекции.

Теперь следователям предстоит выяснить, правильно ли девочке оказывалась медицинская помощь, а также верно ли поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение.

- Действиям лиц, допустивших смерть ребенка, будет дана принципиальная юридическая оценка, - пояснили сотрудники СК.

Расследование уголовного дела продолжается.