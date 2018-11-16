2018-11-16T15:21:50+03:00
Общество

Причиной карантина в гимназии №53 стала кишечная инфекция

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стал норовирус
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Причиной карантина в гимназии №53 стала кишечная инфекцияПричиной карантина в гимназии №53 стала кишечная инфекцияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

15 ноября стало известно, что нижегородская гимназия №53 закрылась на карантин. Как сообщил Роспотребнадзор, накануне к медикам обратились порядка 50 человек.

После этого было начато санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины случившегося. Стало известно, что ученики пожаловались на температуру, жидкий стул и рвоту.

Результаты исследований показали, что причиной заболевания стал норовирус. Вероятный путь передачи инфекции – пищевой.

Также сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарных правил в пищеблоке гимназии: продукты хранятся в неправильных условиях, производственные цеха находятся в неудовлетворительном состоянии, нарушаются правила мытья кухонной посуды, по пищеблоку летают мухи, а также не созданы условия для соблюдения личной гигиены для сотрудников.

Расследование продолжается. Виновные лица будут наказаны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
Движение автобусов и троллейбусов изменится из-за демонтажа ж/д переезда на проспекте Ленина
В Княгинине завершены работы по благоустройству центрального парка
Обновленный скейт-парк в Приокском районе откроется 18 ноября
Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко празднование 800-летия Нижнего Новгорода
В Нижегородской области увеличилось производство молока
Глеб Никитин: «Более 3700 нижегородских работодателей повысили зарплату сотрудникам»
85% объектов проекта поддержки местных инициатив уже сданы в эксплуатацию
Из нижегородского аэропорта запустят прямые рейсы в Израиль
Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Борском районе
Балахнинский депутат утаил сведения о своих доходах и расходах
Жители Канавинского района заложили капсулы времени с посланиями для будущих поколений
66-летний мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Варнавине
«Торпедо» в овертайме уступило рижскому «Динамо» в матче КХЛ