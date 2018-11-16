Причиной карантина в гимназии №53 стала кишечная инфекция
15 ноября стало известно, что нижегородская гимназия №53 закрылась на карантин. Как сообщил Роспотребнадзор, накануне к медикам обратились порядка 50 человек.
После этого было начато санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины случившегося. Стало известно, что ученики пожаловались на температуру, жидкий стул и рвоту.
Результаты исследований показали, что причиной заболевания стал норовирус. Вероятный путь передачи инфекции – пищевой.
Также сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарных правил в пищеблоке гимназии: продукты хранятся в неправильных условиях, производственные цеха находятся в неудовлетворительном состоянии, нарушаются правила мытья кухонной посуды, по пищеблоку летают мухи, а также не созданы условия для соблюдения личной гигиены для сотрудников.
Расследование продолжается. Виновные лица будут наказаны.