В Нижнем Новгороде прошёл седьмой кубок главы города по КУДО

Всего кубок собрал 300 участников из 25 городов страны, самые большие команды представляли Нижний Новгород и Москву.

Зрителям и участникам, несомненно, запомнятся все детали спортивного праздника — современные электронные табло, празднично украшенный зал, яркая шоу-программа, памятные подарки, полные трибуны, почётные гости и, конечно, зрелищные поединки.

Всего кубок собрал 300 участников из 25 городов страны

Кубок мэра Нижнего Новгорода стал визитной карточкой Нижегородского КУДО. Каждые новые соревнования организаторы считают вызовов, предъявляющим новые требования к постоянному повышения уровня качества проведений мероприятий. В этот раз на торжественной церемонии впервые состоялось «живое» выступление вокального исполнителя с патриотическими песнями про город-организатор и нашу страну.

На прошедшем турнире работало четыре оператора, поэтому скоро все участники смогут увидеть свои поединки ровно так же, как это происходит на чемпионатах России.

По словам организаторов, все билеты были проданы ещё за неделю до открытия соревнований, а открывала мероприятие самая популярная региональная команда группы поддержки. Среди почетных гостей были руководители силовых ведомств региона, представители городского и областного руководства, известные спортсмены, общественные и политические деятели.

На данный момент кубок главы Нижнего Новгорода является кандидатом на включение в единый календарный план Министерства спорта РФ как Всероссийский мастерский турнир, на котором спортсмены за первые места смогут получить звание «мастер спорта России».

Множество фотографий, видеороликов и положительных отзывов участников и зрителей в социальных сетях, по мнению организаторов турнира, обязывают нижегородцев сделать эти соревнования традиционными.