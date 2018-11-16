Владелец батута, на котором трехлетний нижегородец сломал бедро, получил условный срок

Суд вынес приговор 48-летнему индивидуальному предпринимателю – владельцу батута, на котором сломал ногу трехлетний ребенок. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчину обвини в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершенны в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел 16 июня 2018 года. Мальчик прыгал на аттракционе «Надувной батут «Сафари» в Ильиногороске. В какой-то момент малыш упал с горки на лестницу, по которой дети поднимаются на эту горку. Врачи диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости со смещением.

Именно подсудимый не обеспечил безопасное предоставление услуг при эксплуатации этого аттракциона. Свою вину он признал и раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 16 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, на днях перед судом предстал владелец батутного центра в Кстовском районе, где 12-летняя девочка сломала позвоночник. о время расследования владелец не признавал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде обязательных работ на 320 часов.