Житель Нижнего Новгорода с пистолетом напал на врачей скорой помощи

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя, который напал с оружием на сотрудников скорой помощи. Как сообщает Управление Росгвардии, инцидент произошел ночью 14 ноября.

Силовики выехали на место происшествия сразу же, как им позвонили нижегородцы и сообщили о нападении. Там они увидели мужчину со следами крови на руках и одежде, внешность которого подходила под описание.

При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии нашли пистолет. Он оказался пневматическим.

Сейчас 31-летний злоумышленник находится в отделении полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится расследование.

Напомним, на днях нижегородку ограбили во дворе жилого дома. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили, что возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

- Информация о происшествии поступила в полицию 30 октября. Установить личность злоумышленника удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый задержан, - уточнили в правоохранительных органах.