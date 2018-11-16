2018-11-16T09:53:50+03:00
Происшествия

В Кстовском районе осудили владельца батутного центра, где 12-летняя девочка сломала позвоночник

Суд приговорил его к обязательным работам на 320 часов
Юлия ИСАЕВА
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В Кстовском районе осудили владельца батутного центра, в котором 12-летняя девочка сломала позвоночникВ Кстовском районе осудили владельца батутного центра, в котором 12-летняя девочка сломала позвоночникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кстовском районе Нижегородской области перед судом предстал владелец батутного центра, в котором 12-летняя девочка сломала позвоночник. Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, мужчину признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» Уголовного кодекса.

Напомним, инцидент произошел 15 января 2017 года в батутном центре на Садовой улице в поселке Опытный. Школьника прыгнула на твердую поверхность батутной конструкции – проходное место. Она упала и получила закрытый компрессионный перелом позвонка.

По информации следователей, «ребенок не был предупрежден о правилах поведения на батутной арене, не ознакомлен с правилами по технике безопасности при осуществлении прыжков на батутах». Кроме того, за девочкой никто не следил.

После этого случая батутный центр был закрыт. Во время расследования владелец не признавал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 час.

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